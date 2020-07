Novak Djokovic ha una nuova idea per aiutare i tennisti in difficoltà

Novak Djokovic, numero uno al mondo e presidente del Players’ Council ATP, ha comunicato ai giocatori nei giorni scorsi una nuova idea per contribuire ad alleviare gli effetti della crisi che sta causando il coronavirus.

Il 33enne serbo negozierà con il circuito un compenso monetario per i giocatori che non potranno partecipare ai grandi tornei ATP – come il Masters 1000 di Cincinnati, Madrid o Roma – per questioni che esulano dal loro controllo, cioè restrizioni di viaggio e divieti d’ingresso per i cittadini di alcuni paesi.