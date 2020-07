Matilde Paoletti è ai quarti di finale dello ZzzQuil Tennis Tour di Perugia

Non trema all’esordio Matilde Paoletti, capace di conquistare una vittoria prestigiosa contro la lombarda Bianca Turati, nr.316 mondiale.

Al primo turno dello ZzzQuil Tennis Tour in corso di svolgimento al Tennis Club Perugia, la portacolori dello Junior Tennis Perugia mantiene i nervi saldi al cospetto della più esperta avversaria, superandola in rimonta col punteggio di 46 63 62. Applausi a scena aperta da parte dei tanti appassionati presenti al circolo di via Bonfigli, con Matilde che prosegue sulla scia di grandi prestazioni nel circuito maggiore dopo aver sfiorato ai Campionati Italiani di Todi la clamorosa vittoria contro Jasmine Paolini, nr. 96 mondiale, poi capace di vincere il Tricolore. La juniores classe 2003, cresciuta con il Maestro Andrea Grasselli ed attualmente seguita dallo staff tecnico federale, ha messo in pratica un gioco via via sempre più incisivo strappando il successo che vale l’approdo ai quarti di finale, dove incontrerà la romagnola Lucia Bronzetti, al momento nr.335 Wta. Il match è in programma giovedì 2 luglio.