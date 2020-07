Jurgen Melzer in difesa di Novak Djokovic

Jurgen Melzer, ex top ten in singolare e attualmente compete solo in doppio, ha parlato martedì scorso a Eurosport delle recenti polemiche che hanno coinvolto Novak Djokovic. L’austriaco pensa che Djokovic si trovi ad affrontare una situazione difficile dopo la controversia sull’Adria Tour, ma ricorda che il 33enne serbo è stato un grande presidente del Consiglio dei giocatori.

“Quando sei il presidente del Consiglio dei giocatori, hai la piena responsabilità. Devi essere consapevole di tutto, essere presente, rispondere a tutte le chiamate. Forse Novak si è perso un momento o due importanti nelle ultime settimane, ma è stato un presidente molto coinvolto e non possiamo dimenticarlo. Non ha fatto un favore al tennis con la questione dell’Adria Tour, ma non credo che tutto debba essere messo in discussione”, ha confessato l’austriaco.