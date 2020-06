Coronavirus: Novak Djokovic e sua moglie Jelena sono senza sintomi. Nuovo test il prossimo 07 luglio

Il tennista serbo Novak Djokovic e sua moglie Jelena non hanno sintomi del nuovo coronavirus dopo che entrambi sono risultati positivi al Covid-19.

“Novak Djokovic e sua moglie non hanno sintomi e stanno entrambi bene. Sono in attesa di un nuovo test per il Covid-19 (che probabilmente sarà fatto il 7 luglio) e sono in isolamento”, si legge dal sito Sport Klub.