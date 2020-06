Nick Kyrgios duro verso Alexander Zverev: ” Aveva detto di mettersi in isolamento e si era scusato con tutti. Non riesci nemmeno a stare chiuso in casa 14 giorni” (Video)

Nick Kyrgios durissimo verso Alexander Zverev reo di essere andato ad un party quando era ancora in quarantena.

“Vedere Zverev (era in un noto locale molto affollato di Montecarlo) mi ha fatto veramente incazzare. Aveva detto di mettersi in isolamento e si era scusato con tutti. Non riesci nemmeno a stare chiuso in casa 14 giorni: ma quanto puoi essere egoista?”