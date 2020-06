Alexander Zverev ritorna alle feste (Video)

Alexander Zverev, numero sette della classifica mondiale, è stato uno dei tennisti presenti nelle due tappe dell’Adria Tour che non ha contratto il coronavirus. Il ventitreenne tedesco ha annunciato di essere risultato negativo al test per il covid, ma ha promesso di isolarsi per evitare che il virus si diffonda in un comunicato pubblicato sui suoi social network lunedì scorso.

Sei giorni dopo lo scenario è diverso ed il giocatore teutonico ritorna alle feste senza alcun distanziamento.