Intervista ad Andrea Gaudenzi: “Agilità ed efficienza necessarie nell’anno Covid-19”

Andrea Gaudenzi è stato tutt’altro che “fortunato” nel suo esordio da Presidente dell’ATP. A gennaio il lancio della neonata ATP Cup è stato complicato dai devastanti incendi boschivi in Australia. Dopo un febbraio relativamente tranquillo, ecco la “bomba” Covid-19, pandemia che ha paralizzato il mondo intero, con gravissime ripercussioni in tutti i settori, sport incluso.

Finalmente si è arrivati ad un nuovo calendario, con la ripartenza negli USA a metà agosto. Tuttavia la situazione sanitaria negli States è tutt’altro che tranquilla (si contano oltre 35mila nuovi contagi ieri), e la negativa esperienza dell’Adria Cup ha suscitato non poche perplessità. Inoltre non sono mancate aspre critiche da parte di molti tennisti, a loro dire per nulla coinvolti nel processo decisionale che ha portato al piano della ripartenza.

Sul sito ufficiale dell’ATP è uscita una lunga intervista a Gaudenzi, che spazia su molti temi e risponde a queste critiche, sui processi decisionali e obiettivi del tour in generale. Riportiamo le parole del Presidente.

Il mondo del tennis ha attraversato molte cose recentemente, compreso l’annuncio del calendario rivisto da agosto. Potresti spiegare come vengono prese alcune di queste decisioni importanti all’ATP? Quali sono alcune delle difficoltà coinvolte nel processo?

Innanzitutto, è importante delineare la struttura che abbiamo in atto presso l’ATP, che è abbastanza unica nello sport. L’ATP è una partnership paritaria tra giocatori e tornei, e questo si riflette nella nostra struttura di governance principale. Nella parte superiore, abbiamo il consiglio di amministrazione dell’ATP, che è responsabile delle principali decisioni del Tour. Il consiglio di amministrazione è composto da sette persone: tre rappresentanti dei tornei e tre rappresentanti dei giocatori, e io come presidente dell’ATP. In sostanza, è una rappresentazione 50-50 che riflette la pari partnership tra giocatori e tornei che incarna l’ATP. Ogni membro del consiglio di amministrazione viene eletto dalle parti interessate, ha il dovere fiduciario di fare ciò che è giusto per il tour in generale. Sotto il Board ci sono i consigli dei giocatori e dei tornei, eletti dai loro membri per rappresentare rispettivamente gli interessi più ampi dei giocatori e dei tornei.

Nel complesso, è una struttura molto democratica in stile “piramide”. Le sfide sorgono inevitabilmente a causa della vasta gamma di punti di vista e prospettive diverse non solo dal lato del giocatore, ma anche con i tornei. Un giocatore di 20 anni classificato tra i primi 200 avrà probabilmente priorità molto diverse rispetto a un trentenne classificato tra i primi 20, come quelle di un doppista classificato al n.80. Allo stesso modo, sul lato del torneo, i dati finanziari di un torneo ATP 250 sono molto diversi da un Master 1000.

La sfida nel nostro sistema deriva dai punti di vista estremamente disparati che dobbiamo prendere in considerazione nel nostro processo decisionale. Mentre è essenziale ascoltare le opinioni di tutti, la realtà è che il consenso può essere difficile da ottenere. Non possiamo soddisfare gli interessi individuali e il Board deve fare ciò che riteniamo sia giusto per lo sport in generale, che alla fine credo fermamente sia nel miglior interesse sia dei giocatori che dei tornei. E non possiamo semplicemente guardare le cose attraverso l’obiettivo di tornei e giocatori – ma anche i nostri sponsor, i partner dei media e, soprattutto, dal punto di vista dei fan. Dobbiamo ricordare che i fan sono quelli che guidano il successo commerciale dello sport attraverso la partecipazione in loco, il pubblico televisivo e come pubblico target per i nostri sponsor.

Inevitabilmente ci sono decisioni difficili da prendere e non possiamo rendere tutti felici. Inoltre dobbiamo collaborare con WTA, ITF e Grand Slam, in particolare per affrontare l’attuale crisi e trovare soluzioni per la ripartenza sicura del tennis. Questa collaborazione su questioni complesse è ora più importante che mai per far crescere lo sport a un livello diverso.

Nel bilanciare vari interessi nel processo decisionale, qual è l’obiettivo e la priorità generale dell’ATP?

Dall’esplosione del Coronavirus, la nostra priorità è stata proteggere la salute. Questo è sempre stato e sarà sempre il fattore che influisce maggiormente su come e quando il tennis sarà in grado di riprendere, non prendiamo decisioni senza consultare esperti medici competenti. Disponiamo di protocolli solidi ed esaustivi da implementare in occasione degli eventi ATP al fine di mitigare i rischi di infezione, ma dobbiamo anche essere realistici sul fatto che non è possibile rimuovere tutti i rischi.

Dopo la salute, il nostro obiettivo principale è quello di perseguire il bene più grande per il nostro sport e di cercare di recuperare il più possibile della stagione in termini di opportunità di gioco, punti di classifica, premi in denaro e offrendo il nostro sport per i fan che non vedono l’ora di rivedere il tennis giocato.

Ci rendiamo conto che la ripresa del calendario non è assolutamente perfetta: ci piacerebbe avere più eventi e più opportunità di gioco e più spazio tra i nostri eventi per facilitare la programmazione dei giocatori. La realtà è che l’impatto economico della crisi ha fatto sì che i tornei più in basso nella piramide siano meno in grado di resistere alla tempesta rispetto a quelli in cima. Dobbiamo iniziare da qualche parte e se abbiamo tornei ai massimi livelli in grado di essere svolti in un ambiente sicuro, offrendo opportunità di guadagno non solo per i giocatori ma per l’intero settore, beh, questo è un inizio.

Il modo in cui rendiamo questo ritorno equilibrato ed equo per tutti, in termini di opportunità di gioco, tra cui il Challenger Tour, premi in denaro, classifiche ATP, viaggi, è qualcosa su cui continueremo a lavorare. A lungo termine, sono ottimista sul fatto che con le misure preventive sviluppate e l’unità dimostrata dalle parti interessate, il tennis tornerà più forte che mai e continuerà a crescere per gli anni a venire.

Per quanto riguarda la ripresa del tour ATP, quali parti interessate sono state coinvolte nel processo decisionale?

È stato un lungo processo per molti mesi che ha portato a un calendario completamente rivisto. Abbiamo dovuto essere agili e creativi e il processo ha comportato compromessi e concessioni da tutte le parti. Il consiglio di amministrazione e i consigli sono stati una parte fondamentale di tale processo. Abbiamo anche avuto chiamate di gruppo con tutti i tornei e tutti i giocatori.

E altrettanto importante, le nostre decisioni sono state prese in stretta collaborazione con WTA, USTA, FFT e ITF. Ci sono state molte parti in gioco per trovare un programma rivisto che si adattava a date, disponibilità della sede, salute e sicurezza e restrizioni di viaggio tra le altre considerazioni. Quello che abbiamo è un programma praticabile che recupera quanti più eventi e opportunità di guadagno possibile e voglio ringraziare tutti coloro che sono coinvolti per i loro sforzi. Ci aspetta molto lavoro e continuiamo a monitorare le restrizioni di viaggio globali tenendo presente l’accesso dei giocatori, mentre le decisioni finali in definitiva spettano ai governi locali, tenendo presente che la situazione relativa a Covid-19 è in continua evoluzione.

In termini generali, un momento di crisi come questo accentua la necessità di un processo decisionale agile e veloce. E mentre il consiglio di amministrazione è responsabile della definizione della direzione strategica generale del tour, la direzione deve essere autorizzata a prendere decisioni quotidiane se vogliamo gestire l’attività in modo professionale. Una delle cose che ho imparato nei miei anni di lavoro in aziende start-up è che “fare è meglio che perfetto”. Le decisioni devono essere prese e non saranno necessariamente perfette, ma è meglio fare che aspettare una soluzione perfetta che non arriverà mai, mentre guardi gli altri che ti passano accanto.

Pensi che le misure della ripresa del tour ATP ad agosto creino condizioni eque?

Una delle basi del nostro sport è che è veramente globale e meritocratico, basato su una classifica. Sappiamo tutti quanto siano importanti le classifiche ATP: è il tessuto che lega essenzialmente l’intero Tour. L’impatto della pandemia sfida l’essenza del nostro tour su molti fronti – non solo economicamente, ma in termini di restrizioni di viaggio, quarantena ecc. Per un tour veramente globale come il nostro, che coinvolge così tanti viaggi internazionali, è molto impegnativo. Non sarà perfetto sin dall’inizio e ci vorrà del tempo, ma è qualcosa su cui continueremo a lavorare e cercheremo di garantire risultati equi ed equilibrati per tutti coloro che sono coinvolti in termini di opportunità di gioco, premi in denaro e il modo più giusto possibile per le classifiche da riprendere.

Cosa pensi dei timori all’interno del tennis riguardo alle circostanze della ripresa, inclusa la scelta degli eventi che sono stati riprogrammati, i punti per la classifica ATP, le restrizioni sugli entourage dei giocatori, ecc?

E’ naturale che ci sia preoccupazione. La situazione globale del Covid-19 si sta evolvendo rapidamente e presenta molte incognite. Credo che le nostre precauzioni e protocolli siano ben strutturati e, in base ai piani attuali, alcuni dei più grandi eventi ATP dovrebbero essere in grado di essere messi in scena in sicurezza nonostante le circostanze. Alla fine, però, possiamo attuare i piani più solidi, ma la collaborazione e l’approvazione da parte dei governi locali saranno fondamentali e continueremo a monitorare le restrizioni ai viaggi internazionali man mano che la situazione si evolve settimanalmente.

Alcuni membri hanno espresso un forte malcontento per non essere stati più coinvolti o consapevoli delle decisioni. Con quale efficacia ritieni che le principali decisioni siano state comunicate?

Facciamo del nostro meglio per comunicare le decisioni in modo efficace e tempestivo, tenendo presente che ci sono vincoli e requisiti di riservatezza che devono essere rispettati in determinate situazioni. Nel mondo odierno dei social media, le informazioni si diffondono molto rapidamente. Questa può essere sia un’opportunità che una sfida allo stesso tempo.

Ad un certo punto, tuttavia, affinché un’azienda sia gestita in modo efficace, non è possibile consultare ciascun giocatore o membro di torneo su ogni aspetto. Anche se ci piacerebbe essere il più inclusivi possibile, semplicemente non è pensabile gestire tutto in quel modo. Saremmo estremamente inefficienti e semplicemente non siamo costituiti in questo modo come azienda; nessuna organizzazione lo è. È qui che la nostra struttura di governance deve entrare in gioco, con i consigli e il Board, che sono eletti per rappresentare i loro componenti, questa è la chiave per permetterci di essere agili.

Quanto ritieni che la struttura funzioni in termini di rappresentanza della vasta gamma di parti interessate?

Qualsiasi giocatore o rappresentante di torneo nel consiglio di amministrazione o nei consigli dovrebbe essere ritenuto responsabile attraverso il processo elettorale che abbiamo avviato: devono essere pienamente abilitati e, alla fine, possono essere votati dentro o fuori. E lo stesso vale per il mio ruolo di presidente dell’ATP. Una domanda separata è se la struttura di governance dell’ATP debba essere modificata o modernizzata in alcun modo. È possibile disporre della migliore struttura di governance, ma alla fine la struttura si basa sulle persone e sull’interpretazione delle parti interessate affinché funzioni efficacemente. Continueremo a valutare se è necessario apportare modifiche. Inoltre, la questione di una struttura di governance più ampia che includa WTA, ITF e Grand Slam è qualcosa che dovrebbe essere affrontata a beneficio di tutto lo sport.

Ci sono state molte domande sulla distribuzione dei guadagni nel tennis e su come rendere più vivibili le condizioni per i giocatori con ranking più basso. Qual è la tua opinione al riguardo e come può essere affrontata?

Se osservi i numeri, il montepremi totale di ATP Tour, Challenger Tour e Grand Slam è più che raddoppiato tra il 2009 e il 2019, raggiungendo oltre 270 milioni di dollari l’anno scorso. E i maggiori aumenti percentuali annuali sono stati diretti verso le qualifiche e le fasi iniziali dei tornei, nel tentativo di distribuire premi in denaro più alti a più giocatori. Quindi ci sono stati aumenti impressionanti negli ultimi anni. Possiamo fare di meglio come sport? Credo di sì, altrimenti non avrei assunto questo ruolo. Per me la domanda è: come può lo sport riunirsi e collaborare in modo significativo in modo da alzare l’asticella per tutti. A questo proposito, dobbiamo chiederci se la distribuzione attuale del montepremi funziona per ciò che stiamo cercando di raggiungere come sport. Abbiamo in atto un piano strategico che spera di affrontare queste aree. L’attenzione, in primo luogo, è far crescere l’intera torta per l’intero sport, ma anche garantire la ridistribuzione attraverso l’ecosistema del tennis fino al Challenger Tour, che è necessario se vogliamo uno sport sano e attraente come percorso di carriera.

Quali sono le tue previsioni per il tennis per il dopo emergenza Covid-19?

Penso che questa pandemia abbia dimostrato che il tennis è più forte quando lavoriamo tutti insieme e potenziamo le rispettive competenze, non solo nel processo decisionale ma presentando un fronte unico come sport. Il tennis ha un potenziale enorme quando le parti interessate lavorano insieme e ci saranno vantaggi per tutti se riusciremo a continuare in quella direzione. Guardando oltre a questa situazione, ritengo che il modello di business del nostro sport ha sempre fatto molto affidamento sulle entrate relative alla vendita dei biglietti, ancor più rispetto ad altri sport. Avendo constatato quanto sia difficile per i tornei essere economicamente fattibili con l’assenza del pubblico o con capacità molto ridotta, la pandemia ha accentuato tale dipendenza dalle presenze in loco. Questo dimostra ancor più l’esigenza di guardare alle nostre operazioni e garantire che stiamo investendo nelle aree giuste, quelle che hanno il maggior potenziale, in particolare in tecnologia, media e dati, dove credo che abbiamo molto spazio per la crescita. C’è molto lavoro da fare mentre cerchiamo di rimettere in moto il Tour, ma sono ottimista sulle prospettive a lungo termine del nostro sport se continuiamo a rimanere uniti e lavorare insieme.

Molta carne al fuoco. Gaudenzi ha affrontato molti temi, sottolineando l’importanza del viaggiare uniti, di remare tutti insieme con l’obiettivo di “crescere la torta” dei ricavi in modo da ottenere benefici globali, sia per i giocatori di alto livello che per quelli con classifica più bassa e anche per i tornei. Il tutto guardando soprattutto alle opportunità offerte dalle nuove tecnologie per la trasmissione delle immagini dei match, come aveva già annunciato in passato, uscendo dal tradizionale schema di Broadcasting attuale. Non ha trattato il caldissimo tema dell’Adria Cup e delle critiche a Djokovic, anche per il suo ruolo fondamentale come rappresentante dei giocatori, ma… con le sue parole sul sistema elettorale ha forse “scaricato il barile” su chi l’ha eletto… Un discorso “da Presidente”, che cerca di tenere unito un mondo che, al contrario, in questo 2020 segnato dalla pandemia ha mostrato crepe e divisioni.

Marco Mazzoni