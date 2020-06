Kirsten Flipkens si lamenta per lo svolgimento degli Us Open: ” In sostanza, se una persona risulta positiva ad un test a New York, ci sarà una quarantena obbligatoria per tutti per due settimane, giusto?”

L’ex numero 13 del mondo Kirsten Flipkens si è rivolta a Twitter per lasciare un messaggio di “avvertimento” su ciò che gli US Open hanno intenzione di fare, dato che non ritiene giusto che il major si disputi.

“Sono solo io a pensare che sia pazzesco che gli US Open sono ancora in programma nel 2020? Ci sono già giocatori che risultano positivi al Covid-19. In sostanza, se una persona risulta positiva ad un test a New York, ci sarà una quarantena obbligatoria per tutti per due settimane, giusto? Hanno in programma di cancellare il torneo solo in quel momento”, si chiede la belga.

Ricordiamo che all’Adria Tour, che non era nemmeno un torneo ufficiale, ci sono stati diversi casi positivi per Covid-19, tra cui, come sapete, il serbo Novak Djokovic.