Campionati Italiani Assoluti: Il resoconto di giornata. Avanzano Sonego e Cocciaretto con le dichiarazioni dei protagonisti

Inizio in salita per i big ai Campionati Italiani Assoluti. Sul Campo Centrale del Tennis Club Todi 1971 hanno rischiato di uscire all’esordio prima Elisabetta Cocciaretto, testa di serie numero 3 del tabellone principale femminile, poi Lorenzo Sonego, strafavorito nel maschile.

Sonego: “Pellegrino vale la top 100” – Il numero 46 ATP ha annullato 3 match point ad Andrea Pellegrino, vincendo 7-6 2-6 11/9 in oltre 2 ore e mezza di gioco: “Sapevo che sarebbe stata una partita difficile, ho affrontato un avversario molto forte. Onestamente non mi stupirei se un giorno entrasse nella top 100 del ranking ATP: ha i colpi per fare questo salto”. “Era importante lottare – ha proseguito Sonego – e credo di esserci riuscito, nonostante non abbia disputato un incontro straordinario. L’atteggiamento è una mia priorità ogni volta che scendo in campo: se dall’inizio alla fine mantengo quello giusto, una volta terminato il match sono felice in ogni caso. Prendiamo e teniamoci strette le cose positive”. Strepitosa performance di Federico Arnaboldi: il cuginetto di Andrea ha eliminato Luca Nardi con il punteggio di 7-6 6-4 esprimendo un tennis meraviglioso. Approdano ai quarti di finale Giovanni Fonio e Lorenzo Giustino.

Cocciaretto: “L’esordio è sempre complicato” – Con il brivido, come detto, anche Elisabetta Cocciaretto, giustiziera di Camilla Scala con lo score di 3-6 6-3 10/4: “Il lockdown c’è stato per tutti. Da una parte è normale fare fatica, dall’altra mi assumo le mie responsabilità: mi ero posta l’obiettivo di entrare in campo per fare quello che so e non ci sono riuscita. Per fortuna dopo il primo set ho rialzato la testa e ho completato la rimonta. La prima partita è sempre la più complicata, in tutti i tornei, spero di partire meglio sin dal prossimo incontro da tutti i punti di vista”. Bene Camilla Rosatello e Lucia Bronzetti, che hanno fatto fuori rispettivamente Martina Caregaro e Melania Delai. Superano le qualificazioni Nuria Brancaccio e Nicole Fossa Huergo.

Garbin: “Organizzazione davvero ottima” – Tra gli spettatori del torneo anche Tathiana Garbin, capitano della Nazionale di Fed Cup: “Innanzitutto bisogna sottolineare la qualità dell’organizzazione del torneo, davvero ottima. Non è sorprendente, considerando i tanti Challenger ospitati dal Tennis Club Todi 1971, ma faccio davvero un plauso alla Federazione Italiana Tennis e a MEF Tennis Events. I match a cui ho assistito? Chiaramente ci sono difficoltà inevitabili dopo il lungo stop: è importante ritrovare le sensazioni dell’agonismo. In questa fase i livelli sono diversi rispetto all’inizio del 2020: potremmo assistere a parecchie sorprese”.

I risultati di mercoledì 24 giugno

Secondo turno tabellone maschile

Giovanni Fonio b. Enrico Dalla Valle 6-2 6-2

Lorenzo Giustino b. Alessandro Bega 6-1 6-4

Primo turno tabellone principale maschile

Federico Arnaboldi b. Luca Nardi 7-6(3) 6-4

Lorenzo Sonego b. Andrea Pellegrino 7-6(4) 2-6 11/9

Primo turno tabellone principale femminile

Elisabetta Cocciaretto b. Camilla Scala 3-6 6-3 10/4

Camilla Rosatello b. Martina Caregaro 3-6 6-4 12/10

Lucia Bronzetti b. Melania Delai 6-4 6-2

Ultimo turno qualificazioni femminili

Nicole Fossa Huergo b. Claudia Giovine 6-2 6-2

Nuria Brancaccio b. Federica Di Sarra 6-3 6-7(4) 10/7