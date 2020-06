Mitchell Krueger: “Il Coronavirus è molto più grande di un famoso tennista”

Non solo Nick Kyrgios: oltre all’australiano, anche lo statunitense Mitchell Krueger, attuale numero 195 del ranking ATP in singolare, si è esposto sui propri canali social riguardo le molteplici positività da COVID-19 derivate dalla sciagurata organizzazione dell’Adria Tour da parte di Novak Djokovic. “Questo virus è molto più grande di un famoso tennista. E’ inevitabile che queste stupide decisioni possano mettere a rischio gli US Open, influendo notevolmente su più di trecento giocatori. Nessuno è più grande dello sport“, si legge nel primo tweet pubblicato dal classe ’94 nella giornata di ieri.

Un’ora fa, inoltre, il nativo di Fort Worth ha rincarato la dose di critiche, seppur indirettamente, scrivendo: “Un passo avanti, cinque passi indietro“, riferendosi evidentemente alla decisione dell’ATP di far ripartire il tour maschile dal 14 agosto e alle successive positività di Djokovic, Coric e Dimitrov al Coronavirus.