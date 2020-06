BREAKING: Novak Djokovic positivo al Covid-19

Il n.1 del mondo Novak Djokovic è risultato positivo al test Covid-19, insieme alla moglie Jelena. I figli invece sono risultati negativi. Ecco la dichiarazione resa alla stampa dal serbo:

“Appena arrivati a Belgrado, ci siamo sottoposti al test. Il mio è risultato positivo, come mia moglie Jelena, mentre i nostri figli sono negativi.

Tutto quel che abbiamo fatto nei mesi scorsi, l’abbiamo fatto con il cuore e buone intenzioni. Il nostro torneo significava restare uniti e dare un segnale di solidarietà e fiducia a tutta la regione. Il Tour era stato concepito per dare la possibilità ai giocatori dell’area est-sud europea di competere in un momento in blocco dell’attività per colpa della pandemia da Covid-19.

Tutto era nato con una idea filantropica, devolvere gli incassi ai bisognosi, e mi sono emozionato nel vedere la grande risposta di tutti a questa iniziativa.

Abbiamo organizzato l’evento in un momento in cui il virus si era indebolito, credendo che le condizioni per svolgere il tour fossero state soddisfatte.

Sfortunatamente, il virus è ancora tra noi, presente, e la nuova realtà è quella di dover imparare a conviverci.

Spero che tutto si risolva con il tempo e che possiamo riprendere con le nostre vite normali nel più breve tempo possibile.

Sono terribilmente dispiaciuto per ogni singolo caso di infezione. Spero che questo non complicherà le vite di nessuno dei coinvolti, e che la salute di ognuno torni ottimale.

Io rimarrò in auto isolamento per 14 giorni, e ripeterò il test tra 5 giorni”