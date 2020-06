Tennys Sandgren ironizza su Novak Djokovic. Noah Rubin duro verso il n.1 del mondo: “Chiaramente, se l’ATP non dirà nulla, dimostrerà ancora una volta che il circuito esiste solo per le stelle”

Tennys Sandgren, uno dei giocatori meno amati del circuito ATP per le sue controverse – e spesso politicizzate – dichiarazioni, è stato un altro di quelli che hanno sparato su Novak Djokovic a seguito dei diversi casi positivi dal coronavirus all’Adria Tour.

L’americano, che ha brillato agli Australian Open di quest’anno, quando è stato sul punto di eliminare Roger Federer verso le semifinali, ha ironizzato sulle recenti dichiarazioni di Djokovic sull’alterazione delle proprietà molecolari dell’acqua. “Se Novak non diventa covid, inizierò a benedire la mia acqua con energia positiva”.

Anche Noah Rubin, 25enne tennista americano che nonostante la sua modesta classifica (225° ATP) è una delle voci più attive nel tennis mondiale, ha criticato questo martedì in modo molto aggressivo i recenti atteggiamenti di Novak Djokovic.

“Questo era inevitabile. Mi è bastato vedere le foto. Hanno vissuto le esperienze e le loro vite come se nulla fosse accaduto nel mondo. Capisco che la situazione è migliore in Serbia o in Croazia, ma stiamo parlando di giocatori che viaggiano da un Paese all’altro, che si avvicinano ai tifosi, ai bambini. Non capisco perché il tennis dovesse correre questo rischio. Capisco che la gente vuole vedere lo sport dal vivo, vuole sorridere in questo momento così difficile. Sono sicuro che tutto è iniziato con buone intenzioni. Ma organizzare partite di calcio, andare in discoteca, radunare migliaia di spettatori e organizzare una giornata per i bambini? Che senso ha far sorridere la gente e raccogliere fondi per cause di solidarietà se poi infetteremo un migliaio di persone”, si è domandato in un’intervista al giornale ‘L’Equipe’.

Rubin si aspetta che l’ATP intervenga contro Djokovic e i giocatori coinvolti in questo caso. “Vediamo se l’ATP reagirà e cosa succederà alla posizione di Djokovic come presidente del consiglio dei giocatori. Ovviamente, sono deluso. Novak è un esempio per milioni di persone. Non solo ha saltato un incontro di zoom con tutti i giocatori, ma ha fatto qualcosa che potrebbe influenzare la vita di molte persone. Le federazioni sono nei guai. I giocatori potrebbero perdere i soldi di cui hanno disperatamente bisogno. Tutto questo è molto deludente. Sono così sconvolto. Come possono non vedere il nostro interesse comune? Questo potrebbe influenzare l’intera stagione. Gli US Open e il Roland Garros potrebbero dover ripensare le loro intenzioni. Ci sono milioni e milioni di dollari in gioco, un sacco di posti di lavoro e denaro di cui i giocatori hanno bisogno. L’uno per cento dei giocatori prende decisioni che riguardano tutti gli altri. Senza chiedersi per un secondo se questo può far loro del male. Chiaramente, se l’ATP non dirà nulla, dimostrerà ancora una volta che il circuito esiste solo per le stelle. Hanno così tanta paura di farli incazzare che sono pronti a sostenerli, qualunque cosa facciano. Spero che agiscano”.