Breaking News: Grigor Dimitrov ha contratto il coronavirus. Il bulgaro aveva dato ieri forfait all’Adria Cup. Gli altri tennisti andranno in quarantena?

Grigor Dimitrov, numero 19 nella classifica mondiale, ha annunciato questa domenica sui social media di essere risultato positivo al coronavirus, appena 24 ore dopo aver rinunciato alla seconda tappa dell’Adria Tour, a Zara.

Il bulgaro ha mostrato alcuni sintomi ed ha capito che qualcosa non andava nel suo incontro di sabato contro Borna Coric e ha immediatamente lasciato la Croazia per Monaco, dove vive ed è risultato positivo al Covid-19 dopo il test.

Il 29enne tennista è stato uno dei giocatori più attivi nelle prime due fasi dell’Adria Tour, dopo aver partecipato a tutti gli eventi dell’iniziativa, dentro e fuori dal campo: ha giocato a calcio con Djokovic, Zverev e altri a Belgrado e Zara. Ha giocato a basket con quasi tutti gli stessi sempre nella città di Zara.

Nel mezzo, si è divertito in un night club della capitale serba e avuto ancora il tempo per visitare la sua città natale in Bulgaria. Tutto questo nello spazio di 10 giorni …

Dichiara Dimitrov: “Ciao a tutti” Vi voglio informare e far sapere ai miei fan e ai miei amici che sono risultato positivo al test di Monaco per il Covid-19. Voglio assicurarmi che chiunque sia stato in contatto con me in questi giorni venga sottoposto al test e prenda le necessarie precauzioni. Mi dispiace molto per i danni che potrei aver causato. Ora sono tornato a casa e mi sto riprendendo. Grazie per il vostro sostegno”.