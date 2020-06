Nuovi campi alla Rafa Nadal Academy. Rafa: “Vogliamo diventare un riferimento a livello mondiale”

Il quotidiano iberico Marca informa sul nuovo progetto di ampliamento della Rafa Nadal Academy. La struttura di Maiorca è da anni una delle più attive a livello mondiale, con moltissimi tennisti (molti Pro) giovani e meno giovani che la frequentano per perfezionare il proprio gioco, o trovare una location di altissimo livello in cui allenarsi. Magari con Rafa in uno dei campi adiacenti. L’Accademia punta a crescere ancora, ampliando la propria offerta con nuovi campi, soprattutto al coperto, ed altre migliorie.

Ideare e realizzare nuovi campi e strutture si è reso indispensabile per soddisfare l’enorme richiesta di giocatori e giovani che giungono alla RNA ogni anno. Si sta procedendo alla costruzione di un padiglione multiuso che ospiterà 3 campi con superficie veloce coperti e 7 campi in terra battuta semicoperti. Il nuovo padiglione avrà anche spazi per l’allenamento fisico, fisioterapia, psicologia, studi per la nutrizione e medicina dello sport, in modo da offrire un servizio completo e di massimo livello ai giocatori. Lo stesso Rafa Nadal ha sottolineato che questa espansione consentirà di allenarsi in modo ottimale anche nei giorni in cui le condizioni meteorologiche sono avverse.

Rafa non nasconde la propria soddisfazione per l’andamento molto positivo della sua accademia e del servizio offerto ai giocatori ed alla comunità dell’isola. Ecco le sue parole rilasciate al quotidiano iberico: “Con questa espansione cerchiamo di avvicinarci a ciò di cui ha bisogno un centro sportivo di riferimento internazionale. L’ampliamento sarà molto importante per i giocatori perché a Maiorca il tempo è buono, ma non mancano alcuni giorni di pioggia e talvolta non ci si può allenare tutti nelle condizioni ideali. Con questa espansione dei campi indoor, faremo un salto di qualità molto importante, poiché il servizio che forniremo ai giovani e agli adulti sarà migliore di quello che possiamo offrire ora. Sono felice perché persone provenienti da tutto il mondo che vengono regolarmente potranno usufruire di strutture migliori e perché ciò ci consentirà di offrire un servizio migliore a tutti gli appassionati di Manacor e di Maiorca. Stiamo per diventare un centro di riferimento in tutto il mondo”.

Il termine dei lavori è previsto entro la fine dell’anno. Quando tutto sarà terminato, la Rafa Nadal Academy potrà offrire:

19 campi veloci all’aperto

15 campi in terra battuta all’aperto (7 saranno ultimati nel 2021)

4 campi in cemento al coperto

7 campi con copertura invernale in terra battuta (semi-coperti)

1 campo da calcio

7 campi da padel all’aperto e 6 al coperto

1 campo di padbol

2 campi di squash

1 piscina semi-olimpica

1 piscina all’aperto

Centro de Fitness e Spa

Marco Mazzoni