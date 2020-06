Us Open: 15 mila dollari per non giocare le qualificazioni

Gli US Open hanno deciso per motivi di sicurezza di non organizzare il torneo di qualificazione nel 2020, lasciando oltre duecento giocatori e giocatrici fuori dalla competizione. La misura ha un impatto notevole sulla carriera di una frangia di giocatori di tennis già molto colpiti quest’anno dalla pandemia, ma la Federazione nordamericana (USTA) ha trovato un modo per mitigare il problema.

Ryan Harrison, ex top 50 al mondo, ha confermato che gli organizzatori degli US Open distribuiranno $ 15.000 a ciascun tennista che avrebbe dovuto giocare le qualificazioni ma non potrà farlo.