WTA: si ripartirà il 3 agosto con il torneo International di Palermo. Il calendario completo

Il circuito WTA ripartirà dalla Sicilia: sarà il torneo WTA International di Palermo, dunque, il primo a disputarsi dopo l’emergenza COVID-19 che, nel marzo scorso, costrinse i vertici del mondo del tennis a decretare la sospensione dell’attività agonistica. La kermesse siciliana si terrà a partire dal 3 agosto 2020.

La settimana successiva si disputerà un torneo ancora in fase di definizione, successivamente ci si sposterà a New York per il torneo di Cincinnati (che non si terrà nella sua sede originaria, ma bensì a Flushing Meadows) e gli US Open. Il 7 settembre, nella seconda settimana dello Slam newyorkese, il circuito WTA tornerà in Europa con il torneo di Istanbul, al quale faranno seguito i tornei di Madrid, Roma e Strasburgo. A fine settembre si disputerà il Roland Garros, ultimo Major in calendario per il 2020.

Ad ottobre il circuito femminile si sposterà in Asia: da Seoul a Pechino, passando per Nanchang e Zhengzhou, toccando anche Wuhan, la città dal quale si è sviluppato il Coronavirus. Ad inizio novembre è confermato il prestigioso torneo di Mosca mentre la settimana successiva si svolgeranno le WTA Finals a Shenzhen. Dopo l’Elite Trophy di Zhuhai (in calendario dal 16 novembre), sarà il turno del torneo di Guangzhou.

IL CALENDARIO DEL CIRCUITO WTA

3 AGOSTO: Palermo (International)

10 AGOSTO: Da decidere

21 AGOSTO: Cincinnati (sede: New York) – Premier 5

31 AGOSTO: US Open (Slam)

7 SETTEMBRE: Istanbul (International)

14 SETTEMBRE: Madrid (Premier Mandatory)

21 SETTEMBRE: Roma (Premier 5), Strasburgo (International)

28 SETTEMBRE: Roland Garros (Slam)

5 OTTOBRE: Seoul (International)

12 OTTOBRE: Pechino (Premier Mandatory)

19 OTTOBRE: Wuhan (Premier 5), Nanchang (International)

26 OTTOBRE: Zhengzhou (Premier), torneo da definire

2 NOVEMBRE: Mosca (Premier), Tokyo (Premier)

9 NOVEMBRE: WTA Finals Shenzhen

16 NOVEMBRE: Elite Trophy Zhuhai

23 NOVEMBRE: Guangzhou (International)