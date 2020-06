Mike Dowse, USTA: “il governatore Cuomo ha dato il suo OK per US Open senza pubblico”

Dopo molte voci, arriva finalmente quella che si può già definire la “fumata bianca”. Il direttore esecutivo della USTA Mike Dowse ha diffuso il seguente breve comunicato, che di fatto annuncia che il prossimo US Open si disputerà a New York. Ecco le sue parole:

“Siamo incredibilmente felici di comunicare che il Governatore Cuomo e lo stato di New York oggi hanno approvato il nostro piano per organizzare gli US Open 2020 e lo Western & Southern Open presso il Billie Jean King National Tennis Center.

Siamo consapevoli della tremenda responsabilità di far svolgere uno dei più importanti e globali eventi sportivi al mondo in questi tempi difficili, e lo faremo nel modo più sicuro e responsabile possibile, mitigando al massimo i rischi.

Adesso possiamo dare ai fans di tutto il mondo la possibilità di guardare il tennis con i più grandi atleti impegnati per vincere il titolo degli US Open 2020, e possiamo mostrare il tennis come sport ideale per distanziamento sociale. Essere in grado di poter disputare questo evento nel 2020 sarà una spinta per l’intera città di New York e tutto l’universo del tennis.

Vi daremo maggior dettagli con un annuncio ufficiale e più dettagliato domani”.

Domani ci sarà l’ufficialità, ma già stasera possiamo affermare che gli US Open 2020 andranno in scena, a New York. Il grande tennis, riparte.

The @usopen will be held in Queens, NY, without fans from August 31 to September 13. The USTA will take extraordinary precautions to protect players and staff, including robust testing, additional cleaning, extra locker room space, and dedicated housing & transportation. — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) June 16, 2020

Marco Mazzoni