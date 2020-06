Dominic Thiem è risultato negativo al Covid-19 dopo il suo arrivo in Austria

Dominic Thiem, numero tre al mondo, è uno dei tennisti più attivi in questo tempo di ritorno alla normalità. Dopo aver giocato sette partite nel tour Austriaco e aver vinto la prima tappa dell’Adria Tour a Belgrado con quattro vittorie, Dominic è tornato a casa questo martedì per la fase finale del campionato austriaco e all’arrivo è stato controllato per il COVID-19.

Il test di Thiem è risultato negativo dando così l’ok per partecipare in sicurezza al torneo. Proprio in questi minuti mentre vi stiamo scrivendo sta sfidando il connazionale Alexander Erler.

La vittoria di Belgrado – Adria Cup