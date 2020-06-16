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Austrian Pro Series 2020: LIVE i risultati di oggi. In campo Dominic Thiem
16/06/2020 16:02 Nessun commento
Questi i risultati con il dettaglio del torneo Austrian Pro Series 2020.
Austrian Pro Series 2020
Austrian Pro Series Men Singles
Ofner S.
0
6
6
Pichler D.•
0
7
7
Servizio
Svolgimento
Set 2
Pichler D.
6-7
Pichler D.
0-1
1-1
2-1
3-1
3-2
4-2
5-2
6-2
6-3
6-6 → 6-7
Pichler D.
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
6-5 → 6-6
Ofner S.
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 6-5
Pichler D.
15-0
30-0
40-0
5-4 → 5-5
Ofner S.
15-0
15-15
15-30
15-40
5-3 → 5-4
Pichler D.
15-0
30-0
30-15
40-15
5-2 → 5-3
Ofner S.
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 5-2
Pichler D.
15-0
15-15
15-30
15-40
3-2 → 4-2
Ofner S.
15-0
30-0
40-0
40-15
2-2 → 3-2
Pichler D.
0-15
15-15
30-15
40-15
2-1 → 2-2
Ofner S.
15-0
30-0
40-0
1-1 → 2-1
Pichler D.
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Ofner S.
15-0
15-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Pichler D.
0-15
15-15
15-30
15-40
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-15
0-30
0-40
0-15
15-15
30-15
40-15
0-15
0-30
0-40
15-40
15-0
15-15
15-30
15-40
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
15-0
30-0
30-15
40-15
0-15
15-15
30-15
40-15
15-0
30-0
40-0
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1
1-1
2-1
3-1
3-2
4-2
5-2
6-2
6-3
6-7
Ofner S.
0-1
1-1
2-1
2-2
3-2
3-3
3-4
3-5
3-6
4-6
6-6 → 6-7
Ofner S.
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-6 → 6-6
Pichler D.
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
Ofner S.
0-15
15-15
30-15
40-15
4-5 → 5-5
Pichler D.
15-0
30-0
40-0
4-4 → 4-5
Ofner S.
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-3 → 4-4
Pichler D.
0-15
0-30
0-40
15-40
3-3 → 4-3
Ofner S.
15-0
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
Pichler D.
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Ofner S.
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Pichler D.
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Ofner S.
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Pichler D.
15-0
30-0
40-0
0-0 → 0-1
Austrian Pro Series Men Singles
Novak D.
6
6
Neumayer L.
3
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-4
Novak D.
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 6-4
Neumayer L.
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-4 → 5-4
Novak D.
15-0
30-0
40-0
40-15
3-4 → 4-4
Neumayer L.
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
Novak D.
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Neumayer L.
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Novak D.
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-1 → 2-2
Neumayer L.
0-15
0-30
0-40
1-1 → 2-1
Novak D.
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Neumayer L.
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-3
Novak D.
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Neumayer L.
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-3 → 5-3
Novak D.
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-2 → 4-3
Neumayer L.
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
Novak D.
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Neumayer L.
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Novak D.
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Neumayer L.
15-0
30-0
30-15
40-15
1-0 → 1-1
Novak D.
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Austrian Pro Series Men Singles
Thiem D.
3
6
6
Erler A.
6
2
2
Servizio
Svolgimento
Set 3
Risultato
6-2
Erler A.
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
5-2 → 6-2
Thiem D.
15-0
30-0
30-15
40-15
4-2 → 5-2
Erler A.
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-1 → 4-2
Thiem D.
15-0
30-0
40-0
3-1 → 4-1
Erler A.
15-0
30-0
30-15
40-15
3-0 → 3-1
Thiem D.
0-15
15-0
15-15
30-15
40-15
2-0 → 3-0
Thiem D.
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-A
1-0 → 2-0
Thiem D.
15-0
30-0
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-2
Erler A.
0-15
0-30
0-40
5-2 → 6-2
Thiem D.
15-0
30-0
40-0
4-2 → 5-2
Erler A.
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
Thiem D.
0-15
15-15
30-15
40-15
3-1 → 4-1
Erler A.
15-0
30-0
40-0
40-15
3-0 → 3-1
Thiem D.
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Erler A.
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Thiem D.
15-0
15-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
3-6
Erler A.
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
Thiem D.
0-15
0-30
0-40
3-4 → 3-5
Erler A.
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Thiem D.
15-0
30-0
40-0
2-3 → 3-3
Erler A.
0-15
15-15
30-15
40-15
2-2 → 2-3
Thiem D.
0-15
15-15
30-15
40-15
1-2 → 2-2
Erler A.
0-15
15-15
30-15
40-15
1-1 → 1-2
Thiem D.
15-0
30-0
40-0
0-1 → 1-1
Erler A.
15-0
30-0
40-0
0-0 → 0-1
Austrian Pro Series Men Singles
Melzer J.
7
6
Hampel L.
6
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-3
Melzer J.
15-0
30-0
40-0
5-3 → 6-3
Hampel L.
15-0
30-0
40-0
5-2 → 5-3
Melzer J.
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Hampel L.
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-2 → 4-2
Melzer J.
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Hampel L.
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Melzer J.
15-0
30-0
30-15
40-15
1-1 → 2-1
Hampel L.
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Melzer J.
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Melzer J.
30-0
30-15
40-15
40-30
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
15-0
30-0
30-15
40-15
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-15
0-30
0-40
15-0
30-0
40-0
7-6
Hampel L.
1-0
1-1
2-1
2-2
2-3
3-3
3-4
4-4
4-5
5-5
5-6
6-6 → 7-6
Melzer J.
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-6 → 6-6
Hampel L.
15-0
30-0
40-0
5-5 → 5-6
Melzer J.
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-4 → 5-5
Hampel L.
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-3 → 5-4
Melzer J.
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 5-3
Hampel L.
15-0
15-15
30-15
40-15
4-2 → 4-3
Melzer J.
15-0
30-0
40-0
40-15
3-2 → 4-2
Hampel L.
15-0
30-0
40-0
3-1 → 3-2
Melzer J.
15-0
30-0
40-0
2-1 → 3-1
Hampel L.
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Melzer J.
0-15
15-15
30-15
40-15
0-1 → 1-1
Hampel L.
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
TAG: Austrian Pro Series, Dominic Thiem
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