Austrian Pro Series Copertina, Generica

Austrian Pro Series 2020: LIVE i risultati di oggi. In campo Dominic Thiem

16/06/2020 16:02 Nessun commento
Dominic Thiem AUT, 1993.09.03
Dominic Thiem AUT, 1993.09.03

Questi i risultati con il dettaglio del torneo Austrian Pro Series 2020.

AUT Austrian Pro Series 2020

Austrian Pro Series Men Singles
Ofner S.
0
6
6
Pichler D.
0
7
7
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Austrian Pro Series Men Singles
Novak D.
6
6
Neumayer L.
3
4
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Austrian Pro Series Men Singles
Thiem D.
3
6
6
Erler A.
6
2
2
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Austrian Pro Series Men Singles
Melzer J.
7
6
Hampel L.
6
3
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