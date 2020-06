Anticipazione Calendario ATP: Si parte il 10 Agosto? Niente stagione asiatica. Da settembre solo tornei in Europa

Il quotidiano Marca ha annunciato quale sarà il nuovo calendario del circuito ATP che dovrebbe essere annunciato nei prossimi giorni.

Si parte il 10 Agosto con il torneo di Washington Successivamente sarà il turno del Masters 1000 di Cincinnati che si disputerà a Flushing Meadows e una settimana dopo, sempre sugli stessi campi, sarà il turno dell’Us Open in programma dal prossimo 31 agosto.

Dopo gli Us Open si andrà in Europa e sarà il turno dei tornei in terra battuta, si giocheranno i Masters 1000 di Madrid e Roma e successivamente il Roland Garros in programma dal 27 settembre con i tabelloni principali.

Poi ad ottobre ci sarà la stagione indoor europea: in programma Anversa, Stoccolma, Vienna, Basilea e Parigi-Bercy. Infine la stagione si chiuderà con le Atp Finals di fine anno. Niente stagione asiatica quindi.