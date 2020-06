Risultati e Incontri di Esibizione (12 Giugno 2020)

Questi i risultati di tutti gli incontri di esibizione disputati oggi. I punteggi si riferiscono ai set.

12 Giugno

ESIBIZIONE – UOMINI: DTB German Pro Series (Germania), terra battuta

10:00Altmaier D. (Ger) – Guttau N. (Ger) -:-

10:00Jahn J. (Ger) – Ehrenschneider N. (Ger) -:-

10:00Sanchez Martinez B. (Ger) – Wiskandt M. (Ger) -:-

10:00Welte M. (Ger) – Bachinger M. (Ger) -:-

10:30Fanselow S. (Ger) – Lipp M. (Ger) -:-

10:30Torebko P. (Ger) – Florig P. (Ger) -:-

11:30Gojowczyk P. (Ger) – Simon T. (Ger) -:-

11:30Heller P. (Ger) – Wehnelt K. (Ger) -:-

14:00Krawietz K. (Ger) – Rehberg M. H. (Ger) -:-

14:00Marterer M. (Ger) – Gerch L. (Ger) -:-

14:00Stebe C-M. (Ger) – Moeller M. (Ger) -:-

14:00Struff J-L. (Ger) – Lenz J. (Ger) -:-

15:00Haerteis J. (Ger) – Negritu Ch. (Ger) -:-

15:00Maden Y. (Ger) – Wessels L. (Ger) -:-

15:30Masur D. (Ger) – Hanfmann Y. (Ger) -:-

15:30Rosenkranz M. (Ger) – Otte O. (Ger) -:-

ESIBIZIONE – UOMINI: Exo-Tennis (Germania), cemento

10:00Gelhardt L. (Ger) – Puetz T. (Ger) -:-

11:30Hassan B. (Ger) – Naw H. (Syr) -:-

13:00Choinski J. (Gbr) – Schmitz C. (Ger) -:-

ESIBIZIONE – UOMINI: International Tennis Series (Mondo), cemento

14:00Schachter N. (Usa) – Brachman S. (Usa) -:-

15:30Kingsley C. (Usa) – Ore J. A. (Usa) -:-

17:00Schachter N. (Usa) – Reese H. (Usa) -:-

18:30Kingsley C. (Usa) – Cerretani J. (Usa) -:-

20:00Brachman S. (Usa) – Reese H. (Usa) -:-

21:30Ore J. A. (Usa) – Cerretani J. (Usa) -:-

ESIBIZIONE – UOMINI: MatchPlay 120 (USA), cemento

00:00Querrey S. (Usa) – Svajda Z. (Usa) 2:1

15:00Aragone J. (Usa) – Karlovic I. (Cro) -:-

16:00InterrottaCid Subervi R. (Dom) – Fratangelo B. (Usa) 0:0

17:00Blanch U. (Usa) – Cid Subervi R. (Dom) -:-

19:00RinviataSandgren T. (Usa) – Wolf J. (Usa) -:-

19:00Torpegaard M. (Den) – Wolf J. (Usa) -:-

ESIBIZIONE – UOMINI: Others matches (Mondo)

23:05Krupsky D. (Ukr) – Puzanov D. (Ukr) 2:0

23:10Sholomitski I. (Rus) – Hursan J. (Ukr) 2:1

23:40Kelly-Houston J. (Nzl) – Rowe D. (Nzl) 2:0

23:40RinviataKelly-Houston J. (Nzl) – Statham O. (Nzl) -:-

00:00Afanasenko A. (Blr) – Lavrentiev R. (Blr) -:-

00:00Escobedo E. (Usa) – Altamirano C. (Usa) 0:2

00:00Heap D. (Nzl) – Benn S. (Nzl) 2:0

00:30RinviataBecroft I. (Nzl) – Statham J. (Nzl) -:-

01:05RinviataKlintcharov A. (Nzl) – Tearney F. (Nzl) -:-

01:05Klintcharov A. (Nzl) – Reynolds R. (Nzl) 2:1

01:15Becroft I. (Nzl) – Statham O. (Nzl) 2:0

04:10Narkevich Y. (Blr) – Sharlay S. (Blr) 2:0

05:30Reynolds F. (Nzl) – Stoupe G. (Nzl) 0:2

06:00Garbett J. (Nzl) – Alexander M. (Nzl) 0:2

06:00RinviataZhang C. (Nzl) – Alexander M. (Nzl) -:-

06:05Firsin G. (Blr) – Predushchenko E. (Blr) 0:2

06:35Tsvetkov K. (Blr) – Gest Y. (Blr) 0:2

Set 2Davidov V. (Rus) – Shutov E. (Rus) 0:1 (4:6,5:2)

Set 3Povalishnikov P. (Rus) – Bogdanov M. (Rus) 0:2 (4:6,2:6,2:4)

07:15Kamenev A. (Ukr) – Lymar D. (Ukr) 2:0

07:15Kivgilo R. (Ukr) – Pinchuk V. (Ukr) 2:0

Set 2McLachlan R. (Nzl) – Potts C. (Nzl) 1:0 (6:1,4:3)

Set 2Sharlay S. (Blr) – Riman E. (Blr) 0:1 (5:7,5:2)

Set 1Lavrentiev R. (Blr) – Raitsov V. (Blr) 0:0 (2:5)

Set 1Abramov I. (Blr) – Martynenko A. (Rus) 0:0 (1:4)

Set 1Malakhovich M. (Rus) – Biaskosty E. (Blr) 0:0 (3:0)

Set 1Sisam M. (Nzl) – Rai A. (Nzl) 0:0 (3:0)

08:30Burchak A. (Rus) – Vysochin P. (Rus) -:-

09:00Berzins Ar. (Lat) – Lukstins G. (Lat) -:-

09:00RinviataLibietis M. (Lat) – Kazijevs A. (Lat) -:-

09:00Mladenov A. (Bul) – Mirchev R. (Rus) -:-

09:00Wozniak M. (Pol) – Pawlak P. (Rus) -:-

09:30Escoffier A. (Fra) – Reymond A. (Fra) -:-

10:00Bezrukov I. (Rus) – Lutkovskiy R. (Rus) -:-

10:00Lopez N. (Sui) – Cekirge K. (Tur) -:-

10:00Miedler L. (Aut) – Pichler D. (Aut) -:-

10:20Galka J. (Pol) – Wojcik Y. (Sui) -:-

10:30Kulibaba A. (Lat) – Vinogradovs P. (Lat) -:-

10:30Riffice S. (Usa) – Draxl L. (Can) -:-

10:30Todorov D. (Bul) – Yordanov Y. (Bul) -:-

11:00Tchoutakian M. (Fra) – Eysseric J. (Fra) -:-

11:20Martos Gornes S. (Esp) – Martin Tiffon P. (Esp) -:-

11:30Golovin A. (Blr) – Shurygin R. (Rus) -:-

11:30Lavrentiev R. (Blr) – Gest Y. (Blr) -:-

11:30Tabilo A. (Chi) – Zverev M. (Ger) -:-

11:40Gajewski K. (Pol) – Mikula M. (Pol) -:-

12:00Libietis M. (Lat) – Jakovlevs J. (Lat) -:-

12:00Sevov R. (Bul) – Slavov G. (Bul) -:-

12:40Diez S. (Can) – Giustino L. (Ita) -:-

13:00Kolyshkov G. (Blr) – Hursan J. (Ukr) -:-

13:00Ovchinnikov V. (Rus) – Evloev T. (Rus) -:-

13:30Ganchev I. (Bul) – Georgiev A. (Bul) -:-

13:30Garuts M. (Lat) – Aksenoks R. (Lat) -:-

13:30Gautier A. (Fra) – Petit G. (Fra) -:-

13:30King E. (Usa) – Smith R. (Usa) -:-

14:00Zapata Miralles B. (Esp) – Vilella M. M. (Esp) -:-

14:30Ilyukhin D. (Rus) – Khurtov D. (Rus) -:-

15:00Furness E. (Fra) – Laurent T. (Fra) -:-

15:00Simov T. (Bul) – Avzhiev D. (Bul) -:-

15:30Arconada J. (Usa) – Popko D. (Kaz) -:-

16:00Kirkov V. (Usa) – Shang J. (Chn) -:-

16:00Komarov K. (Rus) – Evloev T. (Rus) -:-

16:30Mitev K. (Bul) – Mikhailov M. (Rus) -:-

17:30Saplin K. (Rus) – Lutkovskii S. (Rus) -:-

18:00Altamirano C. (Usa) – Griffith W. (Usa) -:-

19:00Ilyukhin D. (Rus) – Abazov A. (Rus) -:-

19:00Langmo C. (Usa) – Boyer D. H. (Usa) -:-

20:00Schnur B. (Can) – Escobedo E. (Usa) -:-

20:30Komarov K. (Rus) – Lutkovskii R. (Rus) -:-

21:00Brymer G. (Usa) – Sarmiento R. (Usa) -:-

21:00Korda S. (Usa) – Lorenzi P. (Ita) -:-

ESIBIZIONE – UOMINI: Pro Series (Austria), terra battuta

09:30Erler A. (Aut) – Novak D. (Aut) -:-

16:00Hampel L. (Aut) – Trinker J. (Aut) -:-

ESIBIZIONE – UOMINI: TOP liga CTS (Repubblica Ceca), terra battuta

10:00Forejtek J. (Cze) – Lehecka J. (Cze) -:-

10:00Paroulek T. (Cze) – Kodat T. A. (Usa) -:-

11:30Jirousek T. (Cze) – Nouza P. (Cze) -:-

11:30Krumich M. (Cze) – Jenicek J. (Cze) -:-

11:30Paulson A. (Cze) – Duda F. (Cze) -:-

11:30Safranek V. (Cze) – Vesely J. (Cze) -:-

13:00Rosol L. (Cze) – Nejedly P. (Cze) -:-

13:00Satral J. (Cze) – Kopriva V. (Cze) -:-

13:00Vrbensky M. (Cze) – Gengel M. (Cze) -:-

ESIBIZIONE – UOMINI: TSS Tour (Serbia), terra battuta

12:00Dzumhur D. (Bih) – Milojevic N. (Srb) -:-

ESIBIZIONE – DONNE: MatchPlay 120 (USA), cemento

21:00Loeb J. (Usa) – Osuigwe W. (Usa) -:-

23:00Dolehide C. (Usa) – Di Lorenzo F. (Usa) -:-

ESIBIZIONE – DONNE: Others matches (Mondo)

00:15Day K. (Usa) – Montez P. (Usa) 0:2

05:30Pryts V. (Blr) – Paluyanchyk A. (Rus) 2:0

09:00Bairasheuskaya A. (Blr) – Shauga D. (Rus) -:-

09:00Romeo C. (Fra) – Lechemia E. (Fra) -:-

09:30Vasilyeva V. (Rus) – Starovoitova D. (Blr) -:-

11:30Cascino E. (Fra) – Monnet C. (Fra) -:-

13:00Pribylova A. (Rus) – Rame A. (Fra) -:-

14:00Clousing K. (Usa) – Sewing S. (Usa) -:-

14:00Mandlik E. (Usa) – Mendez S. (Aus) -:-

14:00Udvardy P. (Hun) – Livianu J. (Usa) -:-

15:15Gleason Q. (Usa) – Ivanova D. (Usa) -:-

15:15Nefedova A. (Usa) – Black H. T. (Usa) -:-

15:15Sysoeva A. (Rus) – Jovic J. (Srb) -:-

16:30Clousing K. (Usa) – Mandlik E. (Usa) -:-

16:30Livianu J. (Usa) – Mendez S. (Aus) -:-

16:30Sewing S. (Usa) – Udvardy P. (Hun) -:-

17:00Komardina A. (Rus) – Sugnaux T. (Sui) -:-

17:45Gleason Q. (Usa) – Jovic J. (Srb) -:-

17:45Ivanova D. (Usa) – Sysoeva A. (Rus) -:-

18:00Gamiz A. (Ven) – Wijesundera R. (Sri) -:-

19:15Chang H. (Usa) – Day K. (Usa) -:-

20:30Chang H. (Usa) – Wijesundera R. (Sri) -:-

21:45Day K. (Usa) – Gamiz A. (Ven) -:-

ESIBIZIONE – DONNE: Pro Series (Austria), terra battuta

11:00Paszek T. (Aut) – Antonitsch M. (Aut) -:-

12:30Grabher J. (Aut) – Koller A. (Aut) -:-

14:00Neuwirth Y. (Aut) – Dshandshgava I. (Aut) -:-

15:30Kraus S. (Aut) – Karner E. (Aut) -:-

ESIBIZIONE – DONNE: TOP liga CTS (Repubblica Ceca), terra battuta

10:00Laboutkova A. (Cze) – Detiuc A. (Cze) -:-

10:00Miklova B. (Cze) – Kolodziejova M. (Cze) -:-

10:00Palicova B. (Cze) – Nova A. (Cze) -:-

11:30Kilnarova M. (Cze) – Alexandrova E. (Rus) -:-

ESIBIZIONE – DONNE: TSS Tour (Serbia), terra battuta

13:30Radanovic D. (Srb) – Curovic T. (Srb) -:-

ESIBIZIONE – DOPPIO UOMINI: Others matches (Mondo)

03:00RinviataColenbrander M./Sitak A. – Rowe D./Statham O. -:-

04:00Falck R./Heap D. – Mendieta F./Benn S. 2:0

04:00RinviataFalck R./Klintcharov A. – Benn S./Mendieta F. -:-

04:00Colenbrander M./Sitak A. – Statham O./Whitehouse W. 0:2

07:30RinviataReynolds F./Whaanga Z. – Hamilton A./Rai A. -:-

09:30McLachlan R./McLachlan B. – Venus M./Potts C. -:-

09:30Reynolds F./Whaanga Z. – Rai A./Stoupe G. -:-

09:30RinviataMcLachlan B./Zhang C. – Potts C./Venus M. -:-