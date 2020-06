Nick Kyrgios contro lo svolgimento degli Us Open: “L’ATP sta cercando di far giocare gli US Open a tutti i costi. È un atteggiamento egoistico a causa di tutto ciò che sta accadendo proprio ora”

Il tennista australiano Nick Kyrgios è tornato su Twitter per criticare l’ATP e accusa l’organizzazione di provare a forzare la mano per lo svolgimento degli US Open dopo che Wimbledon è già stato cancellato.

“L’ATP sta cercando di far giocare gli US Open a tutti i costi. È un atteggiamento egoistico a causa di tutto ciò che sta accadendo proprio ora. Ovviamente a causa della pandemia di Covid, ma anche per le proteste che ci sono per le strade. Dobbiamo superare queste sfide insieme prima di pensare al ritorno del tennis ”, ha scritto sui suoi social network.

Nick Kyrgios ha lasciato anche una domanda sul suo Twitter indirizzata ai membri dei Big Three:

“Pensate che gli US Open dovrebbero disputarsi?”, Ha chiesto Kyrgios prima di menzionare Rafael Nadal, Roger Federer e Novak Djokovic.