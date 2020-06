Enrico Becuzzi al Wall Street Journal. ” Sto cercando una vittoria, solo una, poi vado in pensione”

Conosciamo tutti noi appassionati Enrico Becuzzi, 47 anni e dopo 270 sconfitte consecutive, è a caccia del primo successo nel circuito ATP.

Ricordiamo che Becuzzi è gia entrato nel ranking ATP ma il punto raccolto è stato per una sconfitta quando ancora si otteneva un punto quando si perdeva al primo turno nei tornei future.

Dal Wall Street Journal apprendiamo un articolo realizzato al giocatore toscano: “Ho iniziato a giocare tardi, quando avevo nove anni e mio padre mi ha regalato una racchetta di legno. Mi ha portato su un frontone che avevamo a casa per imparare a colpire la pallina. Da quel momento mi sono innamorato del tennis. Sono cresciuto guardando i quattro moschettieri degli anni ’80: Lendl, McEnroe, Wilander e Connors. E un genio: Guillermo Vilas. Il tennis è la mia passione. Ho anche iniziato a gareggiare tardi, a 21 anni. Mi hanno detto che ero già grande. Non mi importava. Non c’è età quando si tratta di realizzare un sogno. Una volta, nel 2003, in un torneo a Sofia, ero sul punto di vincere la mia prima partita. Il giorno successivo mi allenai ancor di più. Fino a quando non avrò più forza e desiderio, non mi arrenderò. Sto cercando una vittoria, solo una, poi vado in pensione”.