Gustavo Kuerten: “Tsitsipas è una persona molto gentile. Credo che sarebbe una bella esperienza, ma non per me. Ho due bambini piccoli di cui occuparmi”

Gustavo Kuerten ha parlato della possibilità di diventare il coach di Stefanos Tsitsipas.

“Tsitsipas è una persona molto gentile. Credo che sarebbe una bella esperienza, ma non per me. Ho due bambini piccoli di cui occuparmi.

In effetti direi che sono già un allenatore (sorride il brasiliano), ci sono giorni in cui insegno Matematica, altri dove insegno il portoghese”

Sinceramente farei davvero questa scelta. Ho visto alcune sue gare quando ero piccolo, la maggior parte al Roland Garros. Era uno dei tennisti da vedere, il suo gioco era molto piacevole. Era rilassato e naturale quando giocava e praticava il suo tennis.”