Risultati e Incontri di Esibizione (08 Giugno 2020)

Questi i risultati di tutti gli incontri di esibizione disputati oggi. I punteggi si riferiscono ai set.

08 Giugno

ESIBIZIONE – UOMINI: International Tennis Series (Mondo), cemento

00:40Schachter N. (Usa) – King E. (Usa) 2:1

01:00Bradford C. (Usa) – Mercier T. (Usa) 1:2

01:00Okungbowa C. (Usa) – Bradford C. (Usa) -:-

01:30Feliciano A. (Usa) – Okungbowa C. (Usa) -:-

01:35Bradford C. (Usa) – Murillo S. (Usa) -:-

02:15Carnevale-Miino T. (Ita) – Mercier T. (Usa) -:-

02:20Carnevale-Miino T. (Ita) – Wojcik J. (Usa) 1:2

03:00Murillo S. (Usa) – Okungbowa C. (Usa) -:-

04:15Wojcik J. (Usa) – Draxl L. (Can) 0:2

05:20Okungbowa C. (Usa) – Carnevale-Miino T. (Ita) 0:2

13:00Metz D. (Usa) – Mercier T. (Usa) -:-

14:00Wojcik J. (Usa) – Schachter N. (Usa) -:-

14:00Zverev M. (Ger) – King E. (Usa) -:-

14:45Schachter N. (Usa) – Draxl L. (Can) -:-

ESIBIZIONE – UOMINI: MatchPlay 120 (USA), cemento

16:00Fratangelo B. (Usa) – Karlovskiy E. (Rus) -:-

22:00Blanch U. (Usa) – Cid Subervi R. (Dom) -:-

ESIBIZIONE – UOMINI: Others matches (Mondo)

22:30Budov D. (Blr) – Kolyshkov G. (Blr) -:-

23:00RinviataBudov D. (Blr) – Martinkevich Z. (Blr) -:-

23:00Mejia N. (Col) – Kirkov V. (Usa) -:-

23:20Filippovich V. (Ukr) – Sholomitski I. (Rus) 1:2

23:55Konkov N. (Ukr) – Udovenko O. (Ukr) 2:0

01:00Redlicki Mi. (Usa) – Kirchheimer S. (Usa) -:-

01:15Budov D. (Blr) – Riman E. (Blr) 0:2

01:45Firsin G. (Blr) – Laska A. (Blr) 0:2

01:45Mejia N. (Col) – Kirkov V. (Usa) 0:2

02:20RinviataNazarchuk E. (Rus) – Firsin G. (Blr) -:-

02:20Smith R. (Usa) – Baker B. (Gbr) 0:2

02:25Nazarchuk E. (Rus) – Riman E. (Blr) 0:2

03:00RinviataBiaskosty E. (Blr) – Budov D. (Blr) -:-

03:00Biaskosty E. (Blr) – Narkevich Y. (Blr) 0:2

03:00Riman E. (Blr) – Leonchik P. (Blr) -:-

03:50Firsin G. (Blr) – Hursan J. (Ukr) 0:2

06:20Predushchenko E. (Blr) – Martinkevich A. (Blr) 2:0

Set 2Shirokov N. (Rus) – Kryshkin A. (Rus) 0:1 (5:7,2:3)

Set 2Migachev O. (Rus) – Ronjin P. (Rus) 1:0 (7:5,3:3)

Set 1Druzhchenko I. (Ukr) – Pustovoyt I. (Ukr) 0:0 (5:5)

Set 2Suprun O. (Ukr) – Yumashev Y. (Ukr) 0:1 (2:6,2:2)

09:00Diez S. (Can) – Pla Malfeito J. (Esp) -:-

09:00Giustino L. (Ita) – Vilella M. M. (Esp) -:-

09:00Kanev G. (Bul) – Todorov D. (Bul) -:-

10:00Bezrukov I. (Rus) – Lutkovskiy R. (Rus) -:-

10:00Giustino L. (Ita) – Martos Gornes S. (Esp) -:-

10:00Miladinovic M. (Srb) – Sabanov M. (Cro) -:-

10:00Slobodchikov R. (Rus) – Martos Gornes S. (Esp) -:-

10:00Vanshelboim E. (Ukr) – Jandric D. (Srb) -:-

10:30Escoffier A. (Fra) – Eysseric J. (Fra) -:-

10:30Gavrilov P. (Rus) – Todorov T. (Rus) -:-

11:00Vilella M. M. (Esp) – Slobodchikov R. (Rus) -:-

11:00Zapata Miralles B. (Esp) – Diez S. (Can) -:-

11:15Teodorovic P. (Srb) – Novakovic N. (Srb) -:-

11:30Drinic M. (Srb) – Zekic M. (Srb) -:-

11:30Petrovic L. (Gbr) – Zlatanovic A. (Srb) -:-

11:30Saplin K. (Rus) – Lutkovskii S. (Rus) -:-

12:00Avsievich A. (Blr) – Biaskosty E. (Blr) -:-

12:00Ganchev G. (Bul) – Mirchev R. (Rus) -:-

12:00Ganchev I. (Bul) – Mirchev R. (Rus) -:-

12:00Martin Tiffon P. (Esp) – Pla Malfeito J. (Esp) -:-

12:00Petit G. (Fra) – Avidzba A. (Rus) -:-

12:00Zapata Miralles B. (Esp) – Pla Malfeito J. (Esp) -:-

13:00Diez S. (Can) – Martin Tiffon P. (Esp) -:-

13:00Giustino L. (Ita) – Slobodchikov R. (Rus) -:-

13:00Golovin A. (Blr) – Lutkovskii R. (Rus) -:-

13:00Macura M. (Srb) – Vojinovic L. (Srb) -:-

13:00Malesevic N. (Bih) – Pavlovic L. (Fra) -:-

13:00Popovic S. (Srb) – Cacic N. (Srb) -:-

13:30Baichev B. (Rus) – Dimov D. (Rus) -:-

13:30Gautier A. (Fra) – Chazal M. (Fra) -:-

14:00Bandaryk A. (Blr) – Novik S. (Blr) -:-

14:00Vilella M. M. (Esp) – Martos Gornes S. (Esp) -:-

14:00Zapata Miralles B. (Esp) – Martin Tiffon P. (Esp) -:-

14:30Daljev P. (Srb) – Aleksic M. (Mne) -:-

14:30Obradovic D. (Srb) – Topo M. (Srb) -:-

14:30Radovanovic T. (Srb) – Gomez-Herrera C. (Esp) -:-

14:30Saplin K. (Rus) – Lutkovskii R. (Rus) -:-

15:00Mikhailov M. (Rus) – Zhelev P. (Bul) -:-

16:00Ovchinnikov V. (Rus) – Komarov K. (Rus) -:-

16:00Skindzer Z. (Blr) – Basalyha T. (Blr) -:-

16:30Laurent T. (Fra) – Furness E. (Fra) -:-

16:30Mitev K. (Bul) – Simov T. (Bul) -:-

17:30Lutkovskii S. (Rus) – Mokrousov M. (Rus) -:-

18:00Kebets V. (Blr) – Malakhovich M. (Rus) -:-

19:00Komarov K. (Rus) – Lutkovskii R. (Rus) -:-

20:00Bandaryk A. (Blr) – Firsin G. (Blr) -:-

20:30Khurtov D. (Rus) – Mokrousov M. (Rus) -:-

ESIBIZIONE – UOMINI: Pro Series (Austria), terra battuta

09:30Neuchrist M. (Aut) – Rodionov J. (Aut) -:-

12:00Thiem D. (Aut) – Ofner S. (Aut) -:-

13:30Hampel L. (Aut) – Erler A. (Aut) -:-

14:40Pichler D. (Aut) – Neumayer L. (Aut) -:-

ESIBIZIONE – DONNE: MatchPlay 120 (USA), cemento

18:00Fernandez L. A. (Can) – Rogers S. (Usa) -:-

20:00Brady J. (Usa) – Loeb J. (Usa) -:-

ESIBIZIONE – DONNE: Others matches (Mondo)

23:00RinviataCloss M. (Usa) – Olmos G. (Mex) -:-

00:55Kalieva E. (Usa) – Olmos G. (Mex) 2:1

05:15Paluyanchyk A. (Rus) – Zvereva V. (Blr) 2:0

06:30Bosenok M. (Rus) – Shirko E. (Rus) 2:0

09:00Arcangioli M. (Fra) – Monnet C. (Fra) -:-

09:00Selitskaya N. (Rus) – Malakhovich A. (Blr) -:-

14:00Elie J. (Usa) – Parks A. (Usa) -:-

14:00Melichar N. (Usa) – Sewing S. (Usa) -:-

14:00Nefedova A. (Usa) – Sysoeva A. (Rus) -:-

14:00Sewing S. (Usa) – Xu S. (Chn) -:-

15:00Komardina A. (Rus) – Pribylova A. (Rus) -:-

15:00Manasse M. (Usa) – Guillermo L. M. (Usa) -:-

15:15Jovic J. (Srb) – Ivanova D. (Usa) -:-

15:15Van Nguyen C. (Usa) – Clousing K. (Usa) -:-

15:15Zarazua R. (Mex) – Halbauer E. (Usa) -:-

16:15Manasse M. (Usa) – Kalieva E. (Usa) -:-

16:30Melichar N. (Usa) – Sysoeva A. (Rus) -:-

16:30Mendez S. (Aus) – Lepchenko V. (Usa) -:-

16:30Nefedova A. (Usa) – Sewing S. (Usa) -:-

17:30Gamiz A. (Ven) – Guillermo L. M. (Usa) -:-

17:45Jovic J. (Srb) – Van Nguyen C. (Usa) -:-

17:45Mendez S. (Aus) – Clousing K. (Usa) -:-

17:45Zarazua R. (Mex) – Ivanova D. (Usa) -:-

18:00Rame A. (Fra) – Cascino E. (Fra) -:-

18:30Romeo C. (Fra) – Sugnaux T. (Sui) -:-

18:45Kalieva E. (Usa) – Gamiz A. (Ven) -:-

19:00Lepchenko V. (Usa) – Halbauer E. (Usa) -:-