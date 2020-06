Naomi Osaka risponde alla critiche per la sua presa di posizione sul tema del razzismo

Naomi Osaka, ex numero uno al mondo, ha solo 22 anni, ma è stata una delle voci più attive nello sport sulle recenti manifestazioni antirazziste che si sono un po’ moltiplicate in tutto il mondo. Molti dei suoi seguaci hanno criticato il fatto che lei ha fatto la sua voce su questo argomento, ma l’ex numero uno della classifica WTA non ha taciuto…

“Odio quando la gente a caso dice che gli atleti non dovrebbero essere coinvolti nella politica e dovrebbero solo intrattenere. Prima di tutto, si tratta di una questione di diritti umani. In secondo luogo, chi vi da il diritto di parlarne più di me? Secondo questa logica, se lavori all’IKEA ti è permesso parlare solo di ‘Gronlid’ [una serie di divani]”, ha dichiarato su Twitter.