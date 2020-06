Novak Djokovic pessimista sullo svoglimento degli Us Open

Novak Djokovic ha dichiarato che, considerando i requisiti logistici, organizzare gli US Open è impossibile.

Questo perché non sono solo i tennisti devono essere tenuti al sicuro. C’è un’intero team che seguono i migliori giocatori. Mantenere il distanziamento sociale in tali circostanze sarebbe poco pratico, secondo Novak Djokovic.

“Forse non dovrei parlarne, ma … Dovremmo dormire negli hotel vicino all’aeroporto e dovremmo essere testati due o tre volte alla settimana. Avremmo il diritto di essere accompagnati da una sola persona. È semplicemente impossibile. Devi prendere in considerazione anche allenatori, preparatori atletici e fisioterapisti. Mi sembra tutto molto complicato. Capisco queste misure, sì, perché ci sono enormi problemi finanziari nell’organizzazione degli US Open. Vedremo cosa accadrà. “