The Ultimate Tennis Showdown: Presenti anche Matteo Berrettini e Stefanos Tsitsipas

Patrick Mouratoglou ha manetuto la sua promessa di portare diversi big nel suo torneo di esibizine.

The Ultimate Tennis Showdown, torneo dal concetto innovativo che prenderà il via il 13 Giugno nella sua Accademia, ha annunciato ieri due importanti nomi presenti tra i primi 10 del mondo e si unirà a un cast che era già di lusso: Stefanos Tsitsipas, numero sei ATP e Matteo Berrettini , ottavo del mondo, sono i nomi più recenti confermati per la manifestazione.

Richard Gasquet, Dustin Brown, David Goffin, Lucas Pouille, Felix Auger Aliassime e Alexei Popyrin sono gli altri nomi già confermati per un torneo che distribuirà premi in denaro e presenterà alcune nuove regole, come l’allenatore presente in campo.