Cori Gauff chiede sostegno a Roger Federer per la causa #blacklivematters

Cori Gauff è una delle sportive più attive in questi giorni dopo la morte di George Floyd per mano di un ufficiale della polizia del Minnesota.

Il talento americano oltre ad aver condannato il gesto e si è indignata per quello che è accaduto, non ha perso l’occasione di chiedere qualcosa in più a coloro che ieri si sono mostrati solidali mettendo un’immagine completamente nera sui loro social network. In particolare, con Roger Federer, la Gauff ha risposto facilitando i canali per aiutare il movimento #blacklivematters in vari modi.