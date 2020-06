Karolina Pliskova in disaccordo con Roger Federer sulla questione pubblico: ” “Roger (Federer) non conosce quella sensazione (di giocare senza pubblico) ed è evidente che ha una prospettiva molto diversa”

Karolina Pliskova, tennista ceca e numero tre al mondo, ha rilasciato una recente intervista a The Age in cui afferma di non essere d’accordo con le parole di Roger Federer, il quale afferma che non gli piace giocare senza il pubblico.

“È meglio giocare senza pubblico piuttosto che non giocare affatto. Nel tennis ci possono essere grandi incontri anche senza persone sugli spalti. In realtà, è qualcosa a cui molte donne sono già abituate perché a volte giochiamo incontri importanti con un pubblico molto ridotto. Anche quando le giornate si allungano, spesso finiamo per giocare senza pubblico e questo non ha conseguenze sul nostro livello di gioco ”, ha dichiarato la ceca.

Karolina Pliskova critica anche Roger Federer per il fatto che, a suo avviso, il campionato svizzero non è consapevole di cosa significhi giocare senza pubblico:

“Roger (Federer) non conosce quella sensazione (di giocare senza pubblico) ed è evidente che ha una prospettiva molto diversa, ma dovremmo trovare sinceramente ogni cosa che ci permetta di giocare, anche senza nessuno sugli spalti”.