Risultati e Incontri di Esibizione (01 Giugno 2020)

Questi i risultati di tutti gli incontri di esibizione disputati oggi. I punteggi si riferiscono ai set.

01 Giugno

ESIBIZIONE – UOMINI: International Tennis Series (Mondo), cemento

23:30Carnevale-Miino T. (Ita) – Draxl L. (Can) 0:2

00:20Draxl L. (Can) – Yatsuk I. (Usa) 2:0

00:55Carnevale-Miino T. (Ita) – Bradford C. (Usa) 2:1

02:15Draxl L. (Can) – Bradford C. (Usa) 2:0

14:00Mandlik M. (Usa) – Metz D. (Usa) -:-

14:40Mandlik M. (Usa) – Cacciatore H. P. (Usa) -:-

15:20Metz D. (Usa) – Bernard J. (Usa) -:-

16:00Mandlik M. (Usa) – Bernard J. (Usa) -:-

16:40Metz D. (Usa) – Cacciatore H. P. (Usa) -:-

17:20Bernard J. (Usa) – Cacciatore H. P. (Usa) -:-

20:00Storch S. (Aus) – Orhon S. (Tur) -:-

20:40Storch S. (Aus) – Murillo S. (Usa) -:-

21:20Orhon S. (Tur) – Schachter N. (Usa) -:-

22:00Schachter N. (Usa) – Storch S. (Aus) -:-

22:40Orhon S. (Tur) – Murillo S. (Usa) -:-

23:20Murillo S. (Usa) – Schachter N. (Usa) -:-

ESIBIZIONE – UOMINI: MatchPlay 120 (USA), cemento

16:00Blanch U. (Usa) – McDonald M. (Usa) -:-

18:00Eubanks C. (Usa) – Cid Subervi R. (Dom) -:-

18:00Johnson S. (Usa) – Eubanks C. (Usa) -:-

ESIBIZIONE – UOMINI: Others matches (Mondo)

23:35Budov D. (Blr) – Basalyha T. (Blr) 0:2

23:35RinviataGolinko A. (Blr) – Basalyha T. (Blr) -:-

00:50Skindzer Z. (Blr) – Basalyha T. (Blr) 0:2

01:10Riman E. (Blr) – Budov D. (Blr) 0:2

02:20Nazarchuk E. (Rus) – Kolyshkov G. (Blr) 1:2

03:20Gumenyuk R. (Blr) – Biaskosty E. (Blr) 2:0

04:25Firsin G. (Blr) – Budov D. (Blr) 2:0

05:30Malakhovich M. (Rus) – Sharlay S. (Blr) 2:0

06:20Biaskosty E. (Blr) – Narkevich Y. (Blr) 0:2

Set 5Bogdanov M. (Rus) – Stepin A. (Rus)

07:05Bondarev E. (Ukr) – Pustovoyt I. (Ukr) 0:2

07:05Ronjine V. (Rus) – Kshenin A. (Rus) 3:0

07:20Martynyuk D. (Rus) – Mislovskiy I. (Ukr) 1:2

07:25Sharlay S. (Blr) – Riman E. (Blr) 2:0

Kokorin D. (Rus) – Suba M. (Rus)

2Druzhchenko I. (Ukr) – Nikitenko I. (Ukr)

Doroshenko A. (Ukr) – Shvetsov A. (Ukr)

Apostolov V. (Rus) – Dimov D. (Rus)

09:40Bondarev E. (Ukr) – Nikitenko I. (Ukr) -:-

09:40Martynyuk D. (Rus) – Shvetsov A. (Ukr) -:-

10:00Basalyha T. (Blr) – Kolyshkov G. (Blr) -:-

10:30Mirchev R. (Rus) – Sevov R. (Bul) -:-

11:00Druzhchenko I. (Ukr) – Pustovoyt I. (Ukr) -:-

11:30Mokrousov M. (Rus) – Lutkovskii S. (Rus) -:-

12:00Baichev B. (Rus) – Gavrilov P. (Rus) -:-

12:00Boyanov D. (Bul) – Shketrov L. (Bul) -:-

12:20Bondarev E. (Ukr) – Druzhchenko I. (Ukr) -:-

13:30Slavov G. (Bul) – Zhelev P. (Bul) -:-

13:30Slavov G. (Bul) – Andonov I. (Rus) -:-

13:40Doroshenko A. (Ukr) – Martynyuk D. (Rus) -:-

14:30Mokrousov M. (Rus) – Abazov A. (Rus) -:-

15:00Bezkorovayniy A. (Ukr) – Dobrinskiy R. (Ukr) -:-

15:00Hristov M. (Bul) – Yordanov Y. (Bul) -:-

15:00Kamenev A. (Ukr) – Stasyuk V. (Ukr) -:-

16:00Nikitin V. (Rus) – Lutkovskiy R. (Rus) -:-

16:20Akimov V. (Ukr) – Yanovski A. (Ukr) -:-

16:20Valevskyi D. (Ukr) – Palko A. (Rus) -:-

16:30Tanev B. (Rus) – Kanev G. (Bul) -:-

17:40Akimov V. (Ukr) – Stasyuk V. (Ukr) -:-

17:40Bezkorovayniy A. (Ukr) – Valevskyi D. (Ukr) -:-

19:00Dobrinskiy R. (Ukr) – Palko A. (Rus) -:-

19:00Kamenev A. (Ukr) – Yanovski A. (Ukr) -:-

19:00Lutkovskiy R. (Rus) – Khurtov D. (Rus) -:-

22:00Laska A. (Blr) – Kuksov T. (Blr) -:-

ESIBIZIONE – UOMINI: Pro Series (Austria), terra battuta

10:00Erler A. (Aut) – Weissborn T-S. (Aut) -:-

11:30Oswald P. (Aut) – Neuchrist M. (Aut) -:-

13:00Novak D. (Aut) – Neumayer L. (Aut) -:-

14:30Ofner S. (Aut) – Thiem M. (Aut) -:-

16:00Rodionov J. (Aut) – Kopp S. (Aut) -:-

ESIBIZIONE – DONNE: MatchPlay 120 (USA), cemento

15:00InterrottaDolehide C. (Usa) – Loeb J. (Usa) 0:0

20:00Loeb J. (Usa) – Siegemund L. (Ger) -:-

22:00Rogers S. (Usa) – Fernandez L. A. (Can) -:-

ESIBIZIONE – DONNE: Others matches (Mondo)

TiebreakDzehalevich E. (Blr) – Bairasheuskaya A. (Blr)

09:10Lopatetska D. (Ukr) – Petrenko V. (Ukr) -:-

11:00Tsurenko L. (Ukr) – Zakarlyuk M. (Ukr) -:-