Naomi Osaka a Minneapolis per protestare per la morte di George Floyd

Naomi Osaka, la sportiva femminile più pagata al mondo ed ex leader della classifica WTA, sabato ha segnato una posizione importante ed è scesa in piazza a Minneapolis, Minnesota, negli Stati Uniti, per protestare contro la morte di George Floyd, un uomo di colore ucciso dalla polizia cittadina. Floyd, che soffriva di problemi al cuore, è stato malmenato dalla polizia per poi morire in ospedale.

La giapponese, campionessa degli US Open 2018 e degli Australian Open 2019, vive a Los Angeles, in California, ma ha deciso di andare in piazza e ha lasciato diverse foto con un potente messaggio sui suoi social network (i post poi sono stati rimossi).