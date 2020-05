Torneo Thiem’s 7

Si sta organizzando un nuovo torneo in Austria attraverso il coinvolgimento diretto dei Thiem, Dominic quale partecipante e il padre Wolfgang come direttore sportivo.

L’evento si terrà su terra rossa dal 7 all’11 Luglio prossimo a Kitzbühel nella stessa sede del torneo ATP.

Il montepremi sarà addirittura di 300.000 euro. Più del montepremi standard di un torneo International WTA ufficiale ( che si aggira fra 250.000 e 275.000 dollari). Al vincitore andranno ben 100.000 euro.

Oltre a Dominic Thiem, che è coinvolto in prima persona anche nella ricerca e composizione del gruppo di tennisti partecipanti, per ora è stata confermata la presenza di Monfils che ha rinunciato a al torneo su erba/cemento in programma a Berlino la settimana successiva a quello austriaco.

Il torneo si svolgerà come le ATP Finals con 2 gruppi di 4 giocatori. Nel rispetto delle disposizioni del governo austriaco, vi sarà una presenza “limitata” del pubblico durante le due sessioni di gioco previste, diurna e notturna.

Un Grazie a Mandrake