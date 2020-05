Roberto Bautista Agut molto dubbioso sugli Us Open

Il tennista spagnolo Roberto Bautista-Agut ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato della difficoltà che ci sono per disputare gli gli US Open nelle date inizialmente previste.

“Trovo molto complicato giocare nelle date previste agli US Open in quanto vi sono ancora molti contagi e morti negli Stati Uniti”.

Roberto Bautista-Agut ha anche commentato la sua partecipazione al circuito spagnolo durante l’estate: “L’iniziativa è fantastica perché ci consente di allenarci con un obiettivo chiaro e tornare nei club leggendari nel nostro paese”, ha dichiarato.