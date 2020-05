Richard Gasquet parla della “fortuna-sfortuna” di Roger Federer per l’intervento subito

Richard Gasquet ha parlato di Roger Federer e del “colpo di fortuna” di operarsi prima della Pandemia legata all’emergenza Coronavirus.

Ecco le sue dichiarazioni rilasciate a L’Equipe: “Federer ha avuto una fortuna enorme. Ha subìto uno dei pochi interventi chirurgici nella sua vita ed è stato nell’epoca del Coronavirus. È incredibile tutto ciò.”

“Si parlava di un suo rientro a Wimbledon ma credo che in ogni caso dopo l’operazione non sarebbe stata pronto per il torneo inglese”.