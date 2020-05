Il Roland Garros si prepara per l’edizione 2020. Arriva l’ottimismo e una presenza minima giornaliera di 5 mila spettatori

Il presidente della Federazione francese di tennis Bernard Giudicelli ha recentemente rilasciato delle dichiarazioni ed è ottimista riguardo al Roland Garros.

“Stiamo lavorando per dare il benvenuto a Rafael Nadal e agli altri migliori tennisti del mondo in autunno. In questo momento ci stiamo preparando per l’avvenimento ”, ha detto.

Bernard Giudicelli lascia anche aperta la possibilità che il Roland Garros possa essere giocato con un numero limitato di spettatori:

“Stiamo lavorando affinché l’intero pubblico possa partecipare all’evento, anche se è improbabile, è possibile che ci sia un numero limitato di spettatori. Stiamo valutando tutte le possibili opzioni”.

Il governo francese nei giorni scorsi ha dichiarato che l’evento potrebbe ricevere alcune migliaia di spettatori per sessione.

Roxana Maracineanu, ministro dello sport francese, ritiene che sarà possibile far entrare 5.000 tifosi al giorno, numeri piccoli, tenendo conto che solo i tre più grandi stadi del Roland Garros hanno, in totale, una capacità di 25 mila spettatori per sessione.