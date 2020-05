Pohar Prezidenta CTS (Repubblica Ceca): I risultati del Primo Turno. Petra Kvitova in semifinale

Petra Kvitova, ex numero due al mondo e attualmente al 12 ° posto, è tornata in campo oggi per il torneo di esibizione che la Federazione Ceca sta organizzando a Praga e si è qualificato per le semifinali dell’evento, che riunisce le otto migliori tennisti ceche del momento.

In un duello animato, la campionessa di Wimbledon del 2011 e del 2014 ha sconfitto Barbora Krejcikova per 7-6 (3) e 6-2 conquistando le semifinali dove sfiderà ora Katerina Siniakova.

L’altra semifinale vedrà presenti Barbora Strycova e Karolina Muchova, che hanno confermato i favori del pronostico nel loro incontro di primo turno.

Primo Turno

Muchova K. (Cze) – Pliskova Kr. (Cze) 63 64

Strycova B. (Cze) – Fruhvirtova L. (Cze) 61 75

Kvitova P. (Cze) – Krejcikova B. (Cze) 76 62

Siniakova K. (Cze) – Hradecka L. (Cze) 63 64

Petra Kvitova in conferenza stampa dopo la vittoria