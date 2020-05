Petra Kvitova non vuole che si disputino gli Slam senza pubblico: “farlo senza pubblico toglie l’essenza. I giocatori non se lo meritano e nemmeno i tornei “

Petra Kvitova, campionessa a Wimbledon nel 2011 e 2014 ed ex numero due del mondo, parteciperà nei prossimi giorni ad un torneo di esibizione nella Repubblica Ceca. La tennista trentenne ha confessato durante la conferenza stampa pre-esibizione che preferisce non competere senza il pubblico sugli spalti nei tornei principali.

“Ho 30 anni, non sono più una bambina e ogni Grand Slam che non si disputa è un’occasione mancata, ma la verità è che se si gioca senza un pubblico, preferisco che siano cancellati. Giocare un torneo del Grand Slam è il momento clou del tennis, ma farlo senza pubblico toglie l’essenza. I giocatori non se lo meritano e nemmeno i tornei “, ha detto la ceca.

Kvitova ha anche scherzato sul fatto che è apparsa con la mascherina in conferenza stampa. “È strano, ma non è del tutto negativo. Almeno non ho dovuto truccarmi ”.