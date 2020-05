Dusan Lajovic parla di svariati temi e difende le opinioni di tutti sul tema dei vaccini

Il tennista serbo Dusan Lajovic ha rilasciato un’intervista a SportsKlub dove ha parlato di Novak Djokovic e del modo in cui ha affrontato la fase di quarantena.

“Ho trascorso tre settimane a riposare, senza fare sport. Stavo aspettando di vedere come si è evolveva la situazione in Serbia e nel mondo. Dopo tre settimane a casa, ho iniziato ad allenarmi. Ora mi alleno per un’ora a un’ora e mezza al giorno per mantenermi in forma. Non gioco a tennis da più di due mesi e questa situazione è nuova per me. È il periodo più lungo che ho trascorso senza giocare a tennis negli ultimi due anni. Dobbiamo abituarci a questa situazione e sperare che tutto torni alla normalità il più presto possibile ”.

Per quanto riguarda Novak Djokovic, Lajovic afferma di comprendere le critiche al numero uno al mondo in tema di vaccini ma dichiara che bisogna rispettare tutte le opinioni:

“Nole (Djokovic) ha un gran numero di follower in tutto il mondo ed è una persona che molti seguono. Per questo motivo, è logico che compaiano persone che non sono d’accordo con la sua posizione. Concordo sul fatto che tutti debbano avere un’opinione su qualsiasi argomento, ma occorre prestare attenzione al modo in cui viene espressa una determinata affermazione. Il diritto di opinione e di replica è un concetto base della democrazia “.

Dusan Lajovic è anche d’accordo sul fatto che i tennisti in difficoltà siano aiutati:

“È molto positivo che ci aiutiamo a vicenda in queste situazioni così difficili. La maggior parte dei tennisti in top ten lo hanno sperimentato ad un certo punto della loro carriera. I giocatori di tennis “laggiù” devono giocare a tennis per sopravvivere. Un giocatore che è in posizione n.400 e non ha vinto nulla è in “allarme rosso”, ha dichiarato il serbo.