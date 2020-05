Roger Federer non vede il motivo per allenarsi in questo momento: ” “In questo momento non mi sto allenando perché non vedo una ragione per questo, onestamente”

Roger Federer, 38 anni, non disputa una partita ufficiale dalle semifinali dell’Australian Open. È stato operato al ginocchio destro, non ha gareggiato a febbraio e nel frattempo ha visto il circuito sospeso dalla pandemia. Ora che gli è concesso di tornare all’allenamento, l’ elvetico preferisce non farlo poiché non vede alcun motivo per allenarsi in questo periodo senza tornei.

Parlando a un programma “Sportv Brasil”, anticipato da “Globoesporte”, Federer ha rivelato come il suo periodo di quarantena sia stato a casa con i suoi quattro figli a Basilea, in Svizzera. “Non siamo mai stati a casa più di cinque settimane di fila dal mio ultimo intervento chirurgico, nel 2016. Questo è un grande momento per noi in questo senso, come famiglia. Certo, a volte impazziamo, come ogni famiglia. Ma onestamente, siamo in salute, i nostri amici e la nostra famiglia non hanno avuto il coronavirus e questo è ciò che conta davvero. Stiamo andando bene, considerando le circostanze. ”

“In questo momento non mi sto allenando perché non vedo una ragione per questo, onestamente. Sono contento del mio fisico a questo punto e credo che manchi ancora molto tempo per ritornare a giocare. E penso che sia importante per la mia testa adesso godermi questa pausa dopo aver giocato così tanto a tennis nella mia vita. Non mi manca il tennis in questo momento. Alla fine, quando sarò vicino al ritorno e avrò un obiettivo per cui allenarmi. Sarò super, super motivato ”.