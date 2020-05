Torneo Nazionale in Spagna: Ecco i primi giocatori che confermano la presenza

Ormai si delinea anche il campo di partecipazione del torneo di esibizione che si disputerà in Spagna, organizzato dalla Royal Spanish Tennis Federation. Il circuito avrà quattro eventi, sarà trasmesso sulla tv spagnola TVE e ogni torneo distribuirà 125 mila euro in premi in denaro.

Per ora, alcuni dei migliori 100 tennisti sono confermati: Roberto Bautista Agut, Pablo Carreño Busta, Pablo Andújar, Feliciano López, Alejandro Davidovich Fokina e Roberto Carballés. Rafael Nadal e Fernando Verdasco sono, al momento, le assenze confermate.

La Spagna è uno dei tanti paesi che ospiterà un circuito nazionale a supporto del tennis locale: Anche Germania, Austria, Italia e Portogallo seguiranno l’esempio nei prossimi mesi.