Dominic Thiem: non ho visto tutto il video di Ibbou, ma è ingiusto che gli altri non leggano tutta la mia intervista”

Dominic Thiem, n.3 della classifica ATP, è ritornato sulle controverse interviste che aveva rilasciato qualche giorno fa sul fondo di aiuto finanziario ai tennisti in difficoltà stabilito dal Consiglio dei Tennisti ATP, e in particolare dal suo presidente nonché attuale n.1 in classifica Novak Djokovic.

“Non ho visto tutto il video [che dura quasi 10 minuti], ma è ingiusto che gli altri non abbiano letto la mia intervista per intero e i giornali abbiano scritto dei titoli su di me. Questa è la prima cosa.

E secondo, se la gente avesse letto tutta l’intervista la faccenda sarebbe stata ridimensionata. Non ho detto “tutti” [i tennisti di bassa classifica non vanno aiutati], ci sono persone che meritano di essere supportati. Chi gioca fin da piccolo a tennis è privilegiato. Ma ci sono persone che hanno più bisogno dei tennisti.

Il finalista dell’ultimo AO, vinto da Djokovic, ha poi ripetuto la sua convinzione personale sul PRP, il fondo istituzionale per aiutare i giocatori in difficoltà finanziarie ” Non voglio dare soldi a qualunque persona o organizzazione. Sto già aiutando giovani tennisti in Austria, ma non ne parlo perché non m’interessa farmi pubblicità.”

L’altro giorno Antonitsch, ex-tennista austriaco ha rivelato che Thiem sta supportando economicamente Andrejic, altro e giovane tennista austriaco, allenato da Wolfgang Thiem, padre di Dominic.

Inoltre parlando del fratello Moritz, attuale n.1426 della classifica ATP, Dominic Thiem ha asserito di aiutarlo non solo finanziariamente, ma anche tecnicamente, consigliandolo. Moritz Thiem ha anche giocato in doppio a Kitzbühel con Nicolas Massu, allenatore del fratello Dominic.

Infine ha parlato di come aiutare i giocatori “meritevoli”, elogiando quelli che partecipano ai tornei Challenger, contro cui ha giocato per meno di un anno, al contrario dei 2 anni che Thiem ha trascorso nel circuito Futures, e auspicando una migliore distribuzione dei premi partita del circuito Challenger perché esprimono un più alto livello di gioco.

