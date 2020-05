La quarantena vista da un futuro padre: Albert Ramos

Il tennista spagnolo Albert Ramos ha rilasciato un’intervista a AS, dove ha affrontato le conseguenze finanziarie della pandemia di coronavirus nel mondo del tennis.

“Nel mio caso e, sono il più sincero possibile, guardo a questo periodo nel miglior modo. Questo è il mio decimo anno consecutivo nel circuito e sono tra i primi 100 e viaggio tra le 30 e le 35 settimane all’anno ”, ha dichiarato.

Lo spagnolo rivela anche cio che ha fatto in questo periodo lontano dal tennis: “Vedo questa opportunità come un modo per poter stare con mia moglie perchè aspettiamo un bambino. Sto avendo l’opportunità di seguire la gravidanza e di poter essere a casa cosa che non pensavo potessa capitare. Certo, tutto ciò che sta accadendo nel mondo è molto triste ed è pesante ma allo stesso tempo per me a livello personale non è stato negativo perché sono a casa in questo momento molto speciale della mia vita”.