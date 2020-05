Karen Khachanov e l’imbarazzante episodio avvenuto a Mosca

Questa domenica, Karen Khachanov, una delle grandi figure del tennis russo, è stato in diretta su Instagram con il suo connazionale e amico Daniil Medvedev, numero cinque al mondo, e ha raccontato uno degli episodi più imbarazzanti che gli sono capitati da professionista, in uno dei primi club in cui ha iniziato i primi passi nel mondo del tennis (si trova a Mosca).

“L’anno scorso, quando ero in top 10, sono andato ad allenarmi per qualche giorno in un club di Mosca e ad un certo punto ho giocato un set di allenamento e le cose non sono andata bene per me. Mi sono arrabbiato e ho distrutto una racchetta, cosa che non faccio nemmeno molto spesso ”, ha dichiarato il russo, prima di dire che il peggio sarebbe arrivato dopo. “L’allenatore del club è venuto a dirmi che all’inizio dell’allenamento aveva chiesto ai loro allievi di guardarmi e imparare dal mio atteggiamento in campo. Mi sono sentito totalmente imbarazzato per quello che avevo fatto. “