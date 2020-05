Stan Wawrinka parla dello stop forzato: “Per me è chiaro che in agosto non si giocherà. Ho grossi dubbi anche sugli US Open e sul finale di stagione.”

Stan Wawrinka ha parlato di questo periodo molto particolare: “Il confinamento è duro, adesso poi dura da qualche settimana e ammetto che mi manca la competizione, l’emozione della partita, mi mancano i tifosi, mi manca tutto il processo per arrivare in forma a un torneo, mi manca arrivare in semifinale o finale.

Sfrutto il periodo per passare più tempo con mia figlia e restare nello stesso posto per più settimane come non mi succedeva da tanto”.

Lo svizzero ha saputo trovare dei lati positivi della situazione creatasi con la pandemia di coronavirus: “Amo la vita. Ho cercato di far divertire un po’ i tifosi coinvolgendoli nella mia vita privata attraverso i social network, facendo scoprire loro alcuni lati della mia personalità che non si vedono guardando le partite. Ammetto che adesso è difficile trovare nuovi spunti ma penso di aver proposto qualcosa di nuovo rispetto a partite vinte o perse”.

“Per me è chiaro che in agosto non si giocherà. Ho grossi dubbi anche sugli US Open e sul finale di stagione.”