Coronavirus: il torneo di Gstaad non si giocherà nel 2020, i biglietti saranno validi per il prossimo anno

A seguito della decisione dell’ATP di fermare il circuito internazionale per tutto il mese di luglio, gli organizzatori del torneo ATP 250 di Gstaad hanno fatto sapere che la manifestazione non si terrà nell’ultimo quarto del 2020 ma è da considerarsi ufficialmente rinviata al 2021. I biglietti acquistati per l’edizione di quest’anno si potranno utilizzare direttamente la prossima estate: come da tradizione, l’evento svizzero si terrà nel mese di luglio del 2021 ma non è ancora stata confermata la settimana in cui sarà disputato.

L’edizione 2019 del torneo di Gstaad è stata vinta dallo spagnolo Albert Ramos-Vinolas (6-3 6-2 al tedesco Stebe) mentre nei due anni precedenti ad imporsi furono due giocatori italiani, nel 2017 vinse Fabio Fognini (6-4 7-5 al tedesco Hanfmann) e nel 2018 trionfò Matteo Berrettini (7-6 6-4 allo spagnolo Bautista Agut).