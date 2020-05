Ines Ibbou e il suo video sensazionale “Caro Dominic, questa è la realtà dei giocatori che non conosci”

Ines Ibbou, attuale n.620 della classifica WTA, descrive nel video quale sia stata la sua vita tennistica fino ad oggi, la lotta che ha dovuto sostenere per giocare a tennis. Da giovane promessa alle difficoltà successive.

“Nessuno ti chiede qualcosa” ripete spesso la 21enne algerina rivolgendosi direttamente a Thiem che aveva contestato la professionalità dei giocatori di bassa classifica. Ibbou traccia nel suo video le difficoltà imponenti che ha dovuto affrontare e i sacrifici a cui si è sottoposta.

“Non abbiamo un campo indoor, se piove una settimana, pratico il rovescio in palestra. Sponsor? In Algeria non esistono”

Il “miracolo dell’Algeria”, che ha raggiunto la posizione n.23 della classifica ITF junior a soli 14 anni, un traguardo incredibile per un’africana, ripercorre tutte le differenze con il tennis che conta “Mental coach? Fisioterapista? Genitori maestri di tennis?”.

“Solo per ricordarlo, non è stato grazie ai tuoi soldi che noi tennisti siamo sopravvissuti fino a oggi. E nessuno ti chiede nulla. L’iniziativa è nata da giocatori generosi che hanno dimostrato istantanea compassione con un tocco di classe. Giocatori desiderosi di diffondere solidarietà e trovare soluzioni per fare la differenza. Campioni dentro e fuori dal campo.”

“Dovrebbe essere il campo a decidere chi è il migliore non il conto in banca. Questo è totalmente ingiusto.” riepiloga sapientemente Ines Ibbou.

Il video che ha riscosso notevole successo, è stato salutato da molti come una sguardo concreto e reale sulla vita dei giocatori di bassa classifica, ricevendo “Respect” da Nick Kyrgios, e “You’re my hero” da Venus Williams nei commenti. Lo stesso presidente dell’Algeria è intervenuto dichiarando che “non dobbiamo sprecare un talento del genere, molto giovane e molto dotata”.

Su instagram, la madre di Thiem è diventata sua follower.

Un Grazie a Mandrake