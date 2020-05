Il Direttore del torneo ATP 500 di Washington spera che il torneo si possa svolgere con una minima presenza di pubblico

Il direttore del torneo ATP 500 di Washington Mark Ein ha tenuto una conferenza stampa in cui non ha escluso la possibilità che l’evento nordamericano si svolga con un “numero ridotto di spettatori” sugli spalti.

“La cosa più importante è che tutti stiano bene. È, senza dubbio, un momento strano e spaventoso per tutti noi e speriamo che tutti coloro che realizzeranno l’Open Citi non abbiano alcun problema, questo è fondamentale. (…) L’anno scorso è stato un anno positivo, abbiamo battuto tutti i record tra merchandising e pubblico.”

“Abbiamo avuto tante persone all”evento come mai prima d’ora. Ne siamo molto grati. (…) Anche se siamo a casa da marzo, ci sono persone che lavorano per organizzare il torneo ogni giorno. Certo, al momento c’è molta sfiducia nel mondo dello sport e, per essere realistici, la possibilità che 75.000 persone saranno presenti sugli spalti quest’anno è estremamente bassa. In questo senso, siamo concentrati sul giocare il torneo con un numero ridotto di spettatori, al massimo 1. 000 persone per sessione. Siamo stati senza tennis per alcuni mesi a causa del coronavirus, il Roland Garros è stato rinviato, Wimbledon è stato cancellato (…) Ma vogliamo trovare un modo per disputare il torneo, e anche le persone alla Casa Bianca vogliono che il torneo si svolga. Vedremo se potremo disputarlo. E’ sicuramente un’avventura, ma non andremo avanti con il torneo se non sarà assolutamente sicuro ”, rivela Ein.