Aravane Rezai: ” A livello di tennis, l’attuale generazione non può paragonarsi a quella precedente “

Aravane Rezai, ex top 15 , ha vissuto le migliori stagioni della sua carriera nel 2009 e nel 2010, quando ha vinto il torneo di Madrid e sconfitto alcune delle migliori giocatrici del mondo, come Maria Sharapova e Venus Williams. Ora 33 enne e ritirata da tre stagioni, la tennista francese di origine iraniana ritiene che l’attuale circuito sia più debole che ai suoi tempi, almeno in termini di tennis.

“La mia generazione è stata molto più dura di quella attuale. Non fisicamente, perché ora sono tutte molto forti, ma tennisticamente era molto meglio. Avevamo giocatrici come Justine Henin, che non abbiamo più adesso. A livello di tennis, l’attuale generazione non può paragonarsi a quella precedente “, ha dichiarato.