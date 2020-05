Dal 26 maggio torneo di esibizione con i migliori tennisti della Rep. Ceca. Al via anche Karolina Pliskova e Petra Kvitova

La Federazione ceca ha ovviato ai problemi legati all’attuale pandemia di COVID-19 organizzando un torneo in casa con al via i migliori tennisti e le migliori tenniste del paese. L’evento si svolgerà dal 26 al 28 maggio a Praga, e vedrà presenti in particolare la doppia vincitrice di Wimbledon Petra Kvitova e la numero 3 della WTA Karolina Pliskova.

Le ragazze si daranno battaglia su una superficie dura, mentre gli uomini sulla terra rossa. L’incasso verrà devoluto in beneficenza.